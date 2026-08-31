Флагман Honor Magic 9 Pro выйдет с двумя камерами на 200 Мп

На китайском технологическом рынке готовится к выпуску устройство, которое выведет сегмент флагманских смартфонов на новый уровень. Известный и надежный инсайдер Digital Chat Station раскрыл основные технические характеристики будущего смартфона высокого класса, сообщает иксбт.ком. Устройство получит передовой набор камер, значительно расширяющий возможности мобильной съемки. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Передовая оптика и уникальные возможности

Согласно распространенной информации, основной блок нового китайского флагмана будет включать сразу два 200-мегапиксельных датчика. В частности, основной модуль будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,28 дюйма, объективом с диафрагмой Ф/1,57 и системой оптической стабилизации, позволяющей компенсировать отклонения до 3 степеней. Его дополнит 50-мегапиксельная широкоугольная камера

Особого внимания заслуживает тот факт, что перископический телеобъектив также будет обладать разрешением 200 мегапикселей. Крупный для камер такого типа формат 1/1,4 дюйма и оптика с диафрагмой Ф/2,6 обеспечат высококачественное приближение. Также ожидается, что во фронтальной камере будет использован «квадратный» сенсор с соотношением сторон 1:1, аналогичный тому, что ожидается в моделях iPhone 17 Pro.

Свобода выбора кадра

Главное преимущество фронтальной камеры квадратного формата заключается не в форме готовых снимков, а в возможности последующего свободного кадрирования. Камера успешно захватывает достаточно данных для формирования как вертикальных, так и горизонтальных изображений, независимо от ориентации смартфона. Это делает процесс съемки более удобным для создателей контента и обычных пользователей.

Хотя Digital Chat Station в своем заявлении прямо не назвал модель, косвенные признаки указывают на то, что это будущий флагман Honor. По анализу издания Гизмочина, речь идет об Honor Magic 9 Pro. Основной причиной этого называется упоминание инсайдером того, что новое устройство унаследует преимущества «Робот-телефона».

Сотрудничество с киноиндустрией и новый процессор

Также ожидается, что в этой модели будут применены технологии компании ARRI. Ранее стороны наладили стратегическое партнерство по внедрению технологий профессиональной кинематографии в мобильные устройства. Это создаст основу для лидерства флагманов Honor на рынке по качеству видео и фото.

Ожидаются значительные новшества и в плане производительности. Предполагается, что Honor Magic 9 Pro будет оснащен еще официально не представленным чипом Qualcomm Snapdragon, в частности процессором с индексом СМ8975. Велика вероятность, что он станет следующим поколением серии Snapdragon 8 Элите. Презентация новой линейки смартфонов в Китае запланирована на октябрь.