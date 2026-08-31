Флагман Honor Magic 9 Pro выйдет с двумя камерами на 200 Мп

·23·Технологии
Флагман Honor Magic 9 Pro выйдет с двумя камерами на 200 Мп

На китайском технологическом рынке готовится к выпуску устройство, которое выведет сегмент флагманских смартфонов на новый уровень. Известный и надежный инсайдер Digital Chat Station раскрыл основные технические характеристики будущего смартфона высокого класса, сообщает иксбт.ком. Устройство получит передовой набор камер, значительно расширяющий возможности мобильной съемки. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Передовая оптика и уникальные возможности

Согласно распространенной информации, основной блок нового китайского флагмана будет включать сразу два 200-мегапиксельных датчика. В частности, основной модуль будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,28 дюйма, объективом с диафрагмой Ф/1,57 и системой оптической стабилизации, позволяющей компенсировать отклонения до 3 степеней. Его дополнит 50-мегапиксельная широкоугольная камера.

Особого внимания заслуживает тот факт, что перископический телеобъектив также будет обладать разрешением 200 мегапикселей. Крупный для камер такого типа формат 1/1,4 дюйма и оптика с диафрагмой Ф/2,6 обеспечат высококачественное приближение. Также ожидается, что во фронтальной камере будет использован «квадратный» сенсор с соотношением сторон 1:1, аналогичный тому, что ожидается в моделях iPhone 17 Pro.

Свобода выбора кадра

Главное преимущество фронтальной камеры квадратного формата заключается не в форме готовых снимков, а в возможности последующего свободного кадрирования. Камера успешно захватывает достаточно данных для формирования как вертикальных, так и горизонтальных изображений, независимо от ориентации смартфона. Это делает процесс съемки более удобным для создателей контента и обычных пользователей.

Хотя Digital Chat Station в своем заявлении прямо не назвал модель, косвенные признаки указывают на то, что это будущий флагман Honor. По анализу издания Гизмочина, речь идет об Honor Magic 9 Pro. Основной причиной этого называется упоминание инсайдером того, что новое устройство унаследует преимущества «Робот-телефона».

Сотрудничество с киноиндустрией и новый процессор

Также ожидается, что в этой модели будут применены технологии компании ARRI. Ранее стороны наладили стратегическое партнерство по внедрению технологий профессиональной кинематографии в мобильные устройства. Это создаст основу для лидерства флагманов Honor на рынке по качеству видео и фото.

Ожидаются значительные новшества и в плане производительности. Предполагается, что Honor Magic 9 Pro будет оснащен еще официально не представленным чипом Qualcomm Snapdragon, в частности процессором с индексом СМ8975. Велика вероятность, что он станет следующим поколением серии Snapdragon 8 Элите. Презентация новой линейки смартфонов в Китае запланирована на октябрь.

HonorСмартфонКамераТехнологииSnapdragon
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Варп-двигатель при входе в атмосферу создает яркую вспышку в небеВарп-двигатель при входе в атмосферу создает яркую вспышку в небеСегодня, 18:59ВВС США профинансировали разработку чипа, получающего энергию из квантового вакуумаВВС США профинансировали разработку чипа, получающего энергию из квантового вакуумаСегодня, 17:58Xiaomi выпустила новый холодильник объемом 600 литров с системой приготовления льдаXiaomi выпустила новый холодильник объемом 600 литров с системой приготовления льдаСегодня, 17:26Xiaomi представила новое устройство Mijia для быстрого приготовления льдаXiaomi представила новое устройство Mijia для быстрого приготовления льдаСегодня, 16:50Как узнать, кто звонил, когда телефон был отключен? Важные УССД-кодыКак узнать, кто звонил, когда телефон был отключен? Важные УССД-кодыСегодня, 16:33Умные часы Huawei Watch Д3 представлены до официальной презентацииУмные часы Huawei Watch Д3 представлены до официальной презентацииСегодня, 16:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8