Теперь он на Энфилде: Детали супертрансфера Барколя за 150 млн евро

·26·Спорт
Теперь он на Энфилде: Детали супертрансфера Барколя за 150 млн евро

Официально объявлено об одной из самых крупных и громких сделок летнего трансферного окна. Английский «Ливерпуль» пополнил свой состав 23-летним атакующим вингером сборной Франции и «ПСЖ» Брэдли Барколя. Мерсисайдцы потратили на талантливую французскую звезду астрономическую сумму — 150 миллионов евро.

Сообщается, что мерсисайдцы подписали с Барколя долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2032 года.

Детали сделки на 150 миллионов евро и срок контракта

Основные финансовые и организационные пункты соглашения:

  • Рекордная сумма: Трансфер Барколя стал одной из самых дорогих покупок в истории «Ливерпуля», а его стоимость составила ровно 150 миллионов евро;

  • Долгосрочный проект: Клуб полностью доверяет игроку и заключил с ним контракт до лета 2032 года с прицелом на будущее;

  • Усиление линии атаки: Этим трансфером мерсисайдцы стремятся усилить фланговые атаки за счет высокой скорости и технического мастерства.

Яркая статистика Барколя в «ПСЖ»

23-летний французский вингер защищал цвета парижского клуба с 2023 года и добился следующих показателей:

  • Выходы на поле: Принял участие в общей сложности в 152 матчах в футболке «ПСЖ»;

  • Результативность: Забил 39 голов в ворота соперников во всех турнирах;

  • Ассисты: Отдал партнерам по команде 37 результативных передач, доказав, что является одним из главных лидеров команды.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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