Теперь он на Энфилде: Детали супертрансфера Барколя за 150 млн евро

Официально объявлено об одной из самых крупных и громких сделок летнего трансферного окна. Английский «Ливерпуль» пополнил свой состав 23-летним атакующим вингером сборной Франции и «ПСЖ» Брэдли Барколя. Мерсисайдцы потратили на талантливую французскую звезду астрономическую сумму — 150 миллионов евро.

Сообщается, что мерсисайдцы подписали с Барколя долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2032 года.

Детали сделки на 150 миллионов евро и срок контракта

Основные финансовые и организационные пункты соглашения:

Рекордная сумма: Трансфер Барколя стал одной из самых дорогих покупок в истории «Ливерпуля», а его стоимость составила ровно 150 миллионов евро;

Долгосрочный проект: Клуб полностью доверяет игроку и заключил с ним контракт до лета 2032 года с прицелом на будущее;

Усиление линии атаки: Этим трансфером мерсисайдцы стремятся усилить фланговые атаки за счет высокой скорости и технического мастерства.

Яркая статистика Барколя в «ПСЖ»

23-летний французский вингер защищал цвета парижского клуба с 2023 года и добился следующих показателей: