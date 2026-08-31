Что сказал Брэдли Барколя в своем первом интервью в составе «Ливерпуля»?

Ставший одним из главных героев летнего трансферного окна 23-летний французский вингер Брэдли Барколя поделился своими первыми эмоциями после того, как примерил футболку «Ливерпуля». Дав большое интервью официальному сайту мерсисайдцев, талантливый футболист раскрыл причины подписания долгосрочного контракта с клубом.

По словам Барколя, трансферные переговоры прошли довольно долго и сложно, но в итоге он добился своей мечты.

«Теперь я хочу только выйти на поле»: Первые мысли Барколя

Французский вингер рассказал следующее о своем переходе в «Ливерпуль» и поставленных перед собой высоких целях:

Гордость выступать за клуб: «Для меня огромная честь получить возможность играть за „Ливерпуль“. Сейчас я невероятно счастлив. Эти переговоры и процесс длились довольно долго. Мое единственное желание теперь — как можно скорее выйти на поле и помочь своей команде»;

Главная цель — чемпионство в АПЛ: «Я нацелен на достижение здесь очень больших успехов. Прежде всего, я хочу стать чемпионом Премьер-лиги. Это одна из моих самых больших мечт в жизни»;

Долгосрочный план: «Добившись этих грандиозных целей, я хочу выступать в этой команде долгие годы. Именно поэтому я подписал долгосрочное соглашение и надеюсь, что все мои мечты сбудутся».

Эпоха новой атаки на «Энфилде»

Приход Брэдли Барколя вдохнет свежее дыхание в тактические и атакующие возможности «Ливерпуля»: