Петр Ян, Двалишвили или О’Мэлли? Большая интрига в дивизионе после сенсационной победы Сун Ядонга

В мире UFC зафиксирована очередная громкая сенсация. На турнире в Шанхае китайский мастер смешанных единоборств Сун Ядонг шокировал спортивную общественность, отправив непобежденного ранее претендента Умара Нурмагомедова в глубокий нокаут уже во 2-м раунде. Бывший чемпион дивизиона Шон О'Мэлли, победивший Ядонга судейским решением в начале этого года, отреагировал на этот бой в социальных сетях.

Американская звезда особо подчеркнул беспорядки, произошедшие в октагоне после поединка, и яркую победу Ядонга.

«Для Суна это невероятный год»: реакция О'Мэлли

Шон О'Мэлли прокомментировал нокаут и последовавшую за ним напряженную ситуацию следующим образом:

Ситуация с прорывом в октагон: «Кто был тот парень из угла Умара, который просто вломился внутрь? Он чуть было не ударил Сун Ядонга локтем. Только представьте, насколько крут Шон О'Мэлли? Конечно, я шучу. Сейчас речь не обо мне»;

Мощное возвращение Ядонга: «Какой выдается год для Суна — в январе он дрался со мной и проиграл. Затем вернулся и победил Дейвисона Фигередо сабмишеном (удушающим), а теперь нокаутировал Умара Нурмагомедова»;

Травма и шутка: «Посмотрите на рассечение над глазом Суна. Это то самое место, куда я ударил коленом? Но повторюсь еще раз — сейчас тема не я».

UFC 333: Бой за пояс и возможные сценарии

Досрочная победа над Умаром Нурмагомедовым полностью изменила расклад сил в дивизионе: