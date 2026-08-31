Петр Ян, Двалишвили или О’Мэлли? Большая интрига в дивизионе после сенсационной победы Сун Ядонга

·0·Спорт
Петр Ян, Двалишвили или О’Мэлли? Большая интрига в дивизионе после сенсационной победы Сун Ядонга

В мире UFC зафиксирована очередная громкая сенсация. На турнире в Шанхае китайский мастер смешанных единоборств Сун Ядонг шокировал спортивную общественность, отправив непобежденного ранее претендента Умара Нурмагомедова в глубокий нокаут уже во 2-м раунде. Бывший чемпион дивизиона Шон О'Мэлли, победивший Ядонга судейским решением в начале этого года, отреагировал на этот бой в социальных сетях.

Американская звезда особо подчеркнул беспорядки, произошедшие в октагоне после поединка, и яркую победу Ядонга.

«Для Суна это невероятный год»: реакция О'Мэлли

Шон О'Мэлли прокомментировал нокаут и последовавшую за ним напряженную ситуацию следующим образом:

  • Ситуация с прорывом в октагон: «Кто был тот парень из угла Умара, который просто вломился внутрь? Он чуть было не ударил Сун Ядонга локтем. Только представьте, насколько крут Шон О'Мэлли? Конечно, я шучу. Сейчас речь не обо мне»;

  • Мощное возвращение Ядонга: «Какой выдается год для Суна — в январе он дрался со мной и проиграл. Затем вернулся и победил Дейвисона Фигередо сабмишеном (удушающим), а теперь нокаутировал Умара Нурмагомедова»;

  • Травма и шутка: «Посмотрите на рассечение над глазом Суна. Это то самое место, куда я ударил коленом? Но повторюсь еще раз — сейчас тема не я».

UFC 333: Бой за пояс и возможные сценарии

Досрочная победа над Умаром Нурмагомедовым полностью изменила расклад сил в дивизионе:

  • 24 октября, Абу-Даби (UFC 333): На шоу в Абу-Даби сойдутся чемпион легчайшего веса Петр Ян и бывший чемпион Мераб Двалишвили;

  • Если победит Мераб — шанс для Ядонга: Если грузинский боец Мераб Двалишвили вернет себе пояс, Сун Ядонг станет официальным претендентом в качестве его следующего соперника;

  • Если победит Петр Ян — реванш с О'Мэлли: Если российский боец Петр Ян успешно защитит свой титул, то на бой за чемпионство с большой долей вероятности выйдет Шон О'Мэлли.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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