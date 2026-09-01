«Золотой мяч-2026»: когда объявят номинантов? Официальная дата и подробности...
Список претендентов на престижную награду «Золотой мяч-2026», которую с нетерпением ждет международное футбольное сообщество, официально будет объявлен 8 сентября. Издание Франке Футбалл раскрыло все важные подробности о предстоящей юбилейной 70-й церемонии награждения.
Впервые в истории церемония награждения пройдет за пределами Парижа — в Лондоне. Вечер торжественного объявления победителей назначен на 26 октября.
Категории наград и количество номинантов
В рамках «Золотого мяча-2026» награждение сильнейших представителей футбола среди мужчин и женщин пройдет в 6 основных номинациях:
«Золотой мяч» (Лучший футболист года):
Мужчины — 30 футболистов;
Женщины — 30 футболисток.
«Лучший молодой талант года» (Трофей Копа):
Мужчины — 10 футболистов;
Женщины — 5 футболисток.
«Лучший вратарь года» (Трофей Яшина):
Мужчины — 10 голкиперов;
Женщины — 5 голкиперов.
«Лучший тренер года»:
Мужские команды — 5 специалистов;
Женские команды — 5 специалистов.
«Лучший нападающий года» (Трофей Герда Мюллера):
Мужчины — 10 нападающих;
Женщины — 5 нападающих.
«Клуб года»:
Мужские клубы — 5 команд;
Женские клубы — 5 команд.
Главные интриги исторической 70-й церемонии
Ожидается, что церемония награждения 2026 года войдет в историю футбола благодаря ряду уникальных особенностей:
Первая презентация в Лондоне: «Золотой мяч» впервые в своей истории будет вручен в столице Великобритании, что еще больше расширит глобальный масштаб мероприятия;
Эпоха новых героев: по итогам чемпионата мира 2026 года и крупных турниров на клубном уровне на мировой футбольной арене ожидается появление новых лидеров.
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