«Золотой мяч-2026»: когда объявят номинантов? Официальная дата и подробности...

·48·Спорт
«Золотой мяч-2026»: когда объявят номинантов? Официальная дата и подробности...

Список претендентов на престижную награду «Золотой мяч-2026», которую с нетерпением ждет международное футбольное сообщество, официально будет объявлен 8 сентября. Издание Франке Футбалл раскрыло все важные подробности о предстоящей юбилейной 70-й церемонии награждения.

Впервые в истории церемония награждения пройдет за пределами Парижа — в Лондоне. Вечер торжественного объявления победителей назначен на 26 октября.

Категории наград и количество номинантов

В рамках «Золотого мяча-2026» награждение сильнейших представителей футбола среди мужчин и женщин пройдет в 6 основных номинациях:

  • «Золотой мяч» (Лучший футболист года):

    • Мужчины — 30 футболистов;

    • Женщины — 30 футболисток.

  • «Лучший молодой талант года» (Трофей Копа):

    • Мужчины — 10 футболистов;

    • Женщины — 5 футболисток.

  • «Лучший вратарь года» (Трофей Яшина):

    • Мужчины — 10 голкиперов;

    • Женщины — 5 голкиперов.

  • «Лучший тренер года»:

    • Мужские команды — 5 специалистов;

    • Женские команды — 5 специалистов.

  • «Лучший нападающий года» (Трофей Герда Мюллера):

    • Мужчины — 10 нападающих;

    • Женщины — 5 нападающих.

  • «Клуб года»:

    • Мужские клубы — 5 команд;

    • Женские клубы — 5 команд.

Главные интриги исторической 70-й церемонии

Ожидается, что церемония награждения 2026 года войдет в историю футбола благодаря ряду уникальных особенностей:

  • Первая презентация в Лондоне: «Золотой мяч» впервые в своей истории будет вручен в столице Великобритании, что еще больше расширит глобальный масштаб мероприятия;

  • Эпоха новых героев: по итогам чемпионата мира 2026 года и крупных турниров на клубном уровне на мировой футбольной арене ожидается появление новых лидеров.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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