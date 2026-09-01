«Золотой мяч-2026»: когда объявят номинантов? Официальная дата и подробности...

Список претендентов на престижную награду «Золотой мяч-2026», которую с нетерпением ждет международное футбольное сообщество, официально будет объявлен 8 сентября. Издание Франке Футбалл раскрыло все важные подробности о предстоящей юбилейной 70-й церемонии награждения.

Впервые в истории церемония награждения пройдет за пределами Парижа — в Лондоне. Вечер торжественного объявления победителей назначен на 26 октября.

Категории наград и количество номинантов

В рамках «Золотого мяча-2026» награждение сильнейших представителей футбола среди мужчин и женщин пройдет в 6 основных номинациях:

«Золотой мяч» (Лучший футболист года): Мужчины — 30 футболистов ; Женщины — 30 футболисток .

«Лучший молодой талант года» (Трофей Копа): Мужчины — 10 футболистов ; Женщины — 5 футболисток .

«Лучший вратарь года» (Трофей Яшина): Мужчины — 10 голкиперов ; Женщины — 5 голкиперов .

«Лучший тренер года»: Мужские команды — 5 специалистов ; Женские команды — 5 специалистов .

«Лучший нападающий года» (Трофей Герда Мюллера): Мужчины — 10 нападающих ; Женщины — 5 нападающих .

«Клуб года»: Мужские клубы — 5 команд ; Женские клубы — 5 команд .



Главные интриги исторической 70-й церемонии

Ожидается, что церемония награждения 2026 года войдет в историю футбола благодаря ряду уникальных особенностей: