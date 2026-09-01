«Очень больно»: опубликовано прощальное письмо Месси, которое заставило плакать весь мир

·87·Спорт
«Очень больно»: опубликовано прощальное письмо Месси, которое заставило плакать весь мир

Живая легенда мирового футбола, 39-летний Лионель Месси опубликовал открытое письмо, посвященное болельщикам и товарищам по команде после завершения своей 20-летней блестящей карьеры в национальной сборной Аргентины.

Капитан, выигравший всё в футболке «Альбиселесте», в своем обращении открыто рассказал, когда именно он принял это решение и какие глубокие личные причины стоят за ним.

«Мне больше нечего отдать»: Открытое письмо Месси

Лионель Месси оставил в своем прощальном письме следующие трогательные слова:

  • Тяжелое решение и подходящее время: «После времени, прошедшего после финала, и долгих обсуждений я завершаю свою карьеру в национальной сборной. Это решение далось мне очень тяжело, мое сердце до сих пор болит. Но я понимаю, что сейчас — самый подходящий момент»;

  • 20 лет преданности и очередь молодежи: «Я всегда отдавал все силы — не только в годы, когда мы выигрывали все трофеи, но и до этого я выкладывался полностью. Мне больше нечего отдать. А идущие за мной молодые, талантливые футболисты заслуживают играть в сборной»;

  • Благодарность болельщикам: «Спасибо за любовь, которую вы проявляли ко мне в течение 20 лет. Я буду очень по этому скучать. Теперь я тоже стану обычным болельщиком на трибуне — буду радоваться вместе с вами, переживать вместе с вами. Я ухожу, но счастлив, что подарил вам несколько сказочных моментов. Слава Богу, я аргентинец. Вперед, Аргентина!».

Болезненный комментарий в конце письма и смерть отца

Лионель Месси добавил в самый конец своего письма очень тяжелый личный комментарий:

  • Дни после финала: «Я написал эти слова 21 июля, через два дня после финала чемпионата мира. А сегодня, после событий, связанных с моим отцом, я уверен в своем решении сильнее, чем прежде»;

  • Смерть Хорхе Месси: Отец Лионелья, его агент на протяжении всей жизни и опора, Хорхе Месси скончался 8 августа в возрасте 68 лет после продолжительной тяжелой болезни;

  • Тайна слез на мундиале: Здоровье Хорхе Месси резко ухудшилось еще во время чемпионата мира 2026 года. Именно поэтому Лео не смог сдержать слез на поле после гола в матче против сборной Алжира на турнире.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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