«Очень больно»: опубликовано прощальное письмо Месси, которое заставило плакать весь мир

Живая легенда мирового футбола, 39-летний Лионель Месси опубликовал открытое письмо, посвященное болельщикам и товарищам по команде после завершения своей 20-летней блестящей карьеры в национальной сборной Аргентины.

Капитан, выигравший всё в футболке «Альбиселесте», в своем обращении открыто рассказал, когда именно он принял это решение и какие глубокие личные причины стоят за ним.

«Мне больше нечего отдать»: Открытое письмо Месси

Лионель Месси оставил в своем прощальном письме следующие трогательные слова:

Тяжелое решение и подходящее время: «После времени, прошедшего после финала, и долгих обсуждений я завершаю свою карьеру в национальной сборной. Это решение далось мне очень тяжело, мое сердце до сих пор болит. Но я понимаю, что сейчас — самый подходящий момент»;

20 лет преданности и очередь молодежи: «Я всегда отдавал все силы — не только в годы, когда мы выигрывали все трофеи, но и до этого я выкладывался полностью. Мне больше нечего отдать. А идущие за мной молодые, талантливые футболисты заслуживают играть в сборной»;

Благодарность болельщикам: «Спасибо за любовь, которую вы проявляли ко мне в течение 20 лет. Я буду очень по этому скучать. Теперь я тоже стану обычным болельщиком на трибуне — буду радоваться вместе с вами, переживать вместе с вами. Я ухожу, но счастлив, что подарил вам несколько сказочных моментов. Слава Богу, я аргентинец. Вперед, Аргентина!».

Болезненный комментарий в конце письма и смерть отца

Лионель Месси добавил в самый конец своего письма очень тяжелый личный комментарий: