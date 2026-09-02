«Фулхэм» переманил новую звезду из Мадрида: почему Мануэль Анхель выбрал Лондон?

·22·Спорт
«Фулхэм» переманил новую звезду из Мадрида: почему Мануэль Анхель выбрал Лондон?

Мадридский «Реал», продолжая свою традиционную политику в отношении воспитанников академии, отправил еще одного талантливого футболиста в Английскую Премьер-лигу. 22-летний полузащитник Мануэль Анхель, бывший капитаном молодежной команды «сливочных», официально стал игроком лондонского «Фулхэма».

Решающую роль в переезде молодого испанского таилантливого игрока в Лондон сыграло личное желание Альваро Арбелоа, назначенного главным тренером «Фулхэма».

4 миллиона евро и 50% прав: классическая стратегия Мадрида

По информации авторитетного издания Marca, финансовые и юридические условия трансфера выглядят следующим образом:

  • Выгода и права «Реала»: Мадридский гранд заработал на трансфере 22-летнего футболиста 4 миллиона евро. При этом клуб сохранил за собой 50% экономических прав на Анхеля (что дает возможность в будущем выкупить его обратно или получить 50% от его следующего трансфера);

  • Долгосрочный контракт: Лондонцы подписали с футболистом официальное соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. В договор также включен пункт о возможности продления контракта еще на один год;

  • Игровая практика: В прошлом сезоне Мануэль Анхель успел выйти на поле в 4 матчах Ла Лиги в составе основной команды «Реала».

Фактор Арбелоа и лондонский вызов

Спортивное значение сделки:

  • Надежный наставник: Именно под руководством Альваро Арбелоа Мануэль стал настоящим лидером и капитаном «Кастильи». Возглавив клуб АПЛ, Арбелоа одним из первых позвал своего проверенного воспитанника в Англию;

  • Новый этап в АПЛ: Молодой полузащитник намерен не только укрепить центральную линию «Фулхэма», но и дорасти до уровня игрока основного состава в динамичном темпе Премьер-лиги.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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