«Фулхэм» переманил новую звезду из Мадрида: почему Мануэль Анхель выбрал Лондон?
Мадридский «Реал», продолжая свою традиционную политику в отношении воспитанников академии, отправил еще одного талантливого футболиста в Английскую Премьер-лигу. 22-летний полузащитник Мануэль Анхель, бывший капитаном молодежной команды «сливочных», официально стал игроком лондонского «Фулхэма».
Решающую роль в переезде молодого испанского таилантливого игрока в Лондон сыграло личное желание Альваро Арбелоа, назначенного главным тренером «Фулхэма».
4 миллиона евро и 50% прав: классическая стратегия Мадрида
По информации авторитетного издания Marca, финансовые и юридические условия трансфера выглядят следующим образом:
Выгода и права «Реала»: Мадридский гранд заработал на трансфере 22-летнего футболиста 4 миллиона евро. При этом клуб сохранил за собой 50% экономических прав на Анхеля (что дает возможность в будущем выкупить его обратно или получить 50% от его следующего трансфера);
Долгосрочный контракт: Лондонцы подписали с футболистом официальное соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. В договор также включен пункт о возможности продления контракта еще на один год;
Игровая практика: В прошлом сезоне Мануэль Анхель успел выйти на поле в 4 матчах Ла Лиги в составе основной команды «Реала».
Фактор Арбелоа и лондонский вызов
Спортивное значение сделки:
Надежный наставник: Именно под руководством Альваро Арбелоа Мануэль стал настоящим лидером и капитаном «Кастильи». Возглавив клуб АПЛ, Арбелоа одним из первых позвал своего проверенного воспитанника в Англию;
Новый этап в АПЛ: Молодой полузащитник намерен не только укрепить центральную линию «Фулхэма», но и дорасти до уровня игрока основного состава в динамичном темпе Премьер-лиги.
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