Мадридский «Реал», продолжая свою традиционную политику в отношении воспитанников академии, отправил еще одного талантливого футболиста в Английскую Премьер-лигу. 22-летний полузащитник Мануэль Анхель, бывший капитаном молодежной команды «сливочных», официально стал игроком лондонского «Фулхэма».

Решающую роль в переезде молодого испанского таилантливого игрока в Лондон сыграло личное желание Альваро Арбелоа, назначенного главным тренером «Фулхэма».

По информации авторитетного издания Marca, финансовые и юридические условия трансфера выглядят следующим образом:

Выгода и права «Реала»: Мадридский гранд заработал на трансфере 22-летнего футболиста 4 миллиона евро. При этом клуб сохранил за собой 50% экономических прав на Анхеля (что дает возможность в будущем выкупить его обратно или получить 50% от его следующего трансфера);

Долгосрочный контракт: Лондонцы подписали с футболистом официальное соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. В договор также включен пункт о возможности продления контракта еще на один год;