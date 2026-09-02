История футбола переписана: трансфер Энцо Фернандеса вошел в топ-4 мирового футбола!

·43·Спорт
История футбола переписана: трансфер Энцо Фернандеса вошел в топ-4 мирового футбола!

Ведущий мировой портал трансферов и статистики Трансфермаркт обновил рейтинг самых дорогих приобретений в истории футбола. Переход чемпиона мира Энцо Фернандеса из «Челси» в ряды «Манчестер Сити» за 145 миллионов евро прочно закрепился на 4-й строчке этого исторического списка.

Эта сумма сравнялась с суммой, за которую годом ранее «Ливерпуль» приобрел нападающего Александра Исака у «Ньюкасла», и была официально зарегистрирована как самая дорогая покупка в истории команды Энцо Марески.

Версия Трансфермаркт: 10 самых дорогих трансферов в истории футбола

Рейтинг крупнейших финансовых сделок в мировом футболе:

Место

Футболист

Из какого клуба

В какой клуб

Стоимость трансфера

1

Неймар

«Барселона»

«ПСЖ»

€222 млн

2

Килиан Мбаппе

«Монако»

«ПСЖ»

€180 млн

3

Усман Дембеле

«Боруссия Д»

«Барселона»

€148 млн

4

Александр Исак

«Ньюкасл»

«Ливерпуль»

€145 млн

4

Энцо Фернандес

«Челси»

«Манчестер Сити»

€145 млн

6

Морган Роджерс

«Астон Вилла»

«Челси»

€138 млн

7

Эллиот Андерсон

«Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити»

€135 млн

8

Филиппе Коутиньо

«Ливерпуль»

«Барселона»

€135 млн

9

Жуан Феликс

«Бенфика»

«Атлетико»

€127,2 млн

10

Джуд Беллингем

«Боруссия Д»

«Реал Мадрид»

€127 млн

«Манчестер Сити» установил новый рекорд, доминирование АПЛ

Историческое значение трансфера:

  • Беспрецедентно для истории «горожан»: Показтель в 145 миллионов евро стал абсолютным рекордным приобретением в истории «Манчестер Сити»;

  • Финансовая мощь Премьер-лиги: Значительная часть трансферов, вошедших в первую десятку рейтинга, приходится непосредственно на гранды Английской Премьер-лиги («Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль»);

  • Две звезды АПЛ в топ-5: В мировом рейтинге Исак и Энцо Фернандес уступают места лишь Неймару, Мбаппе и Дембеле.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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