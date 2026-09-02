История футбола переписана: трансфер Энцо Фернандеса вошел в топ-4 мирового футбола!

Ведущий мировой портал трансферов и статистики Трансфермаркт обновил рейтинг самых дорогих приобретений в истории футбола. Переход чемпиона мира Энцо Фернандеса из «Челси» в ряды «Манчестер Сити» за 145 миллионов евро прочно закрепился на 4-й строчке этого исторического списка.

Эта сумма сравнялась с суммой, за которую годом ранее «Ливерпуль» приобрел нападающего Александра Исака у «Ньюкасла», и была официально зарегистрирована как самая дорогая покупка в истории команды Энцо Марески.

Версия Трансфермаркт: 10 самых дорогих трансферов в истории футбола

Рейтинг крупнейших финансовых сделок в мировом футболе:

Место Футболист Из какого клуба В какой клуб Стоимость трансфера 1 Неймар «Барселона» «ПСЖ» €222 млн 2 Килиан Мбаппе «Монако» «ПСЖ» €180 млн 3 Усман Дембеле «Боруссия Д» «Барселона» €148 млн 4 Александр Исак «Ньюкасл» «Ливерпуль» €145 млн 4 Энцо Фернандес «Челси» «Манчестер Сити» €145 млн 6 Морган Роджерс «Астон Вилла» «Челси» €138 млн 7 Эллиот Андерсон «Ноттингем Форест» «Манчестер Сити» €135 млн 8 Филиппе Коутиньо «Ливерпуль» «Барселона» €135 млн 9 Жуан Феликс «Бенфика» «Атлетико» €127,2 млн 10 Джуд Беллингем «Боруссия Д» «Реал Мадрид» €127 млн

«Манчестер Сити» установил новый рекорд, доминирование АПЛ

Историческое значение трансфера: