История футбола переписана: трансфер Энцо Фернандеса вошел в топ-4 мирового футбола!
Ведущий мировой портал трансферов и статистики Трансфермаркт обновил рейтинг самых дорогих приобретений в истории футбола. Переход чемпиона мира Энцо Фернандеса из «Челси» в ряды «Манчестер Сити» за 145 миллионов евро прочно закрепился на 4-й строчке этого исторического списка.
Эта сумма сравнялась с суммой, за которую годом ранее «Ливерпуль» приобрел нападающего Александра Исака у «Ньюкасла», и была официально зарегистрирована как самая дорогая покупка в истории команды Энцо Марески.
Версия Трансфермаркт: 10 самых дорогих трансферов в истории футбола
Рейтинг крупнейших финансовых сделок в мировом футболе:
Место
Футболист
Из какого клуба
В какой клуб
Стоимость трансфера
1
Неймар
«Барселона»
«ПСЖ»
€222 млн
2
Килиан Мбаппе
«Монако»
«ПСЖ»
€180 млн
3
Усман Дембеле
«Боруссия Д»
«Барселона»
€148 млн
4
Александр Исак
«Ньюкасл»
«Ливерпуль»
€145 млн
4
Энцо Фернандес
«Челси»
«Манчестер Сити»
€145 млн
6
Морган Роджерс
«Астон Вилла»
«Челси»
€138 млн
7
Эллиот Андерсон
«Ноттингем Форест»
«Манчестер Сити»
€135 млн
8
Филиппе Коутиньо
«Ливерпуль»
«Барселона»
€135 млн
9
Жуан Феликс
«Бенфика»
«Атлетико»
€127,2 млн
10
Джуд Беллингем
«Боруссия Д»
«Реал Мадрид»
€127 млн
«Манчестер Сити» установил новый рекорд, доминирование АПЛ
Историческое значение трансфера:
Беспрецедентно для истории «горожан»: Показтель в 145 миллионов евро стал абсолютным рекордным приобретением в истории «Манчестер Сити»;
Финансовая мощь Премьер-лиги: Значительная часть трансферов, вошедших в первую десятку рейтинга, приходится непосредственно на гранды Английской Премьер-лиги («Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль»);
Две звезды АПЛ в топ-5: В мировом рейтинге Исак и Энцо Фернандес уступают места лишь Неймару, Мбаппе и Дембеле.
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