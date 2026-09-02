Громкая покупка в Бразилии: какой клуб приобрели Роналдо и Роберто Карлос?

Легендарный дуэт, создавший целую эпоху в мировом футболе в составе сборной Бразилии и мадридского «Реала» — Роналдо и Роберто Карлос, сделали неожиданный финансовый шаг. Консорциум инвесторов во главе с двумя бывшими звездами официально приобрел 80 процентов акций клуба «Интер де Лимейра», выступающего в третьем дивизионе страны (Серия К).

Данная инвестиционная сделка воспринимается как большая сенсация не только болельщиками клуба, но и всей южноамериканской футбольной общественностью.

80 миллионов долларов и 10-летний стратегический план

Структура финансовых обязательств консорциума во главе с легендарными футболистами:

Масштаб инвестиций: Роналдо и Роберто Карлос планируют направить в общей сложности 454 миллиона бразильских реалов (примерно 80 миллионов долларов США) на развитие инфраструктуры, академии и состава клуба в течение следующих 10 лет;

Контрольный пакет: Инвесторы полностью завладели 80 процентами акций клуба с целью взять под свой контроль всю систему управления командой;

Главная цель: Обеспечить финансовую стабильность клуба, избавиться от долгов и, самое главное — в кратчайшие сроки вывести команду в бразильскую Серию А (элитный дивизион).

113-летняя история: что за команда «Интер де Лимейра»?

Исторические корни клуба, ставшего центром нового проекта: