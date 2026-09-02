Громкая покупка в Бразилии: какой клуб приобрели Роналдо и Роберто Карлос?
Легендарный дуэт, создавший целую эпоху в мировом футболе в составе сборной Бразилии и мадридского «Реала» — Роналдо и Роберто Карлос, сделали неожиданный финансовый шаг. Консорциум инвесторов во главе с двумя бывшими звездами официально приобрел 80 процентов акций клуба «Интер де Лимейра», выступающего в третьем дивизионе страны (Серия К).
Данная инвестиционная сделка воспринимается как большая сенсация не только болельщиками клуба, но и всей южноамериканской футбольной общественностью.
80 миллионов долларов и 10-летний стратегический план
Структура финансовых обязательств консорциума во главе с легендарными футболистами:
Масштаб инвестиций: Роналдо и Роберто Карлос планируют направить в общей сложности 454 миллиона бразильских реалов (примерно 80 миллионов долларов США) на развитие инфраструктуры, академии и состава клуба в течение следующих 10 лет;
Контрольный пакет: Инвесторы полностью завладели 80 процентами акций клуба с целью взять под свой контроль всю систему управления командой;
Главная цель: Обеспечить финансовую стабильность клуба, избавиться от долгов и, самое главное — в кратчайшие сроки вывести команду в бразильскую Серию А (элитный дивизион).
113-летняя история: что за команда «Интер де Лимейра»?
Исторические корни клуба, ставшего центром нового проекта:
Вековая команда: Клуб «Интер де Лимейра» был основан в 1913 году и имеет 113-летние богатые традиции;
Яркие победы в прошлом: Свой золотой век команда пережила в 1980-х годах — она дважды завоевывала главный трофей во втором дивизионе Бразилии, а также добилась исторического чемпионства в престижном чемпионате штата Сан-Паулу (Лига Паулиста);
Возрождение: Теперь огромный управленческий и бизнес-опыт Роналдо (накопленный ранее в «Вальядолиде» и «Крузейро») и международные связи Роберто Карлоса послужат возрождению этой исторической команды.
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