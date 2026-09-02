Ривер Плейт получит многомиллионную прибыль от трансфера Энцо Фернандеса

Ривер Плейт, один из флагманов аргентинского футбола, готовится получить очередную крупную финансовую прибыль. Как сообщает Goal.com, рекордный трансфер полузащитника Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер Сити обеспечит поступление миллионов евро в бюджет клуба из Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Goal.com.

Стало известно, что трансферная стоимость 25-летнего футболиста обновила британский рекорд, составив 125 миллионов фунтов стерлингов. Благодаря этой масштабной сделке, в соответствии с правилами механизма солидарности ФИФА (солидаритй контрибутион), клуб Ривер Плейт также получит свою долю.

Финансовый успех и солидарные выплаты

По данным издания Оле, аргентинский гранд получит около 3,37 процента от этой трансферной суммы, а именно около 4,92 миллиона евро. Данные средства будут переведены частями в соответствии с графиком платежей, согласованным между двумя клубами Премьер-лиги.

Ожидается, что эти поступления помогут Ривер Плейт практически полностью покрыть финансовые обязательства по арендному соглашению нападающего Лукаса Бельтрана. Руководство клуба довольно тем, что благодаря эффективной работе молодежной академии команда вновь получает большую прибыль.

Огромные доходы от трансферов в Европе

С момента переезда Энцо Фернандеса в Европу в 2022 году его бывший клуб заработал на своем воспитаннике в общей сложности около 60 миллионов евро. Ранее бывший президент клуба Хорхе Брито при продаже футболиста в Бенфику за 18 миллионов евро сохранил за клубом 25-процентную долю от последующей перепродажи, что оказалось очень кстати.

В свое время этот грамотный контракт сработал во время покупки игрока Челси за 121 миллион евро, принеся в казну клуба огромные средства. С учетом нынешнего трансфера общая прибыль, которую Фернандес принес Ривер Плейт, достигла 57,12 миллиона евро.

Планы Манчестер Сити и новый вызов

В свою очередь, Манчестер Сити в целях усиления состава начал работу по интеграции Энцо Фернандеса и еще одного летнего новичка — Эллиота Андерсона. Опытный аргентинский плеймейкер может выйти на поле уже в конце этой недели в матче против Ковентри Сити, если процедура регистрации будет завершена вовремя.

Руководство Этихад Стэдиум надеется, что этот трансфер придаст новый импульс борьбе за главные трофеи во всех турнирах в сезоне 2026/27. Выступления Энцо Фернандеса в новой команде и финансовые процессы вокруг его трансфера остаются в центре внимания футбольной общественности.