Xiaomi представила новый флагманский складной смартфон

Компания Xiaomi готовится к официальной презентации своего следующего инновационного устройства — смартфона Xiaomi 18 Фолд, которая состоится 7 сентября в рамках традиционного осеннего мероприятия. В преддверии премьеры основатель и глава компании Лэй Цзюнь продемонстрировал складное устройство нового поколения в прямом эфире, раскрыв его внешний вид и некоторые уникальные особенности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно опубликованным видеороликам, новый флагман представлен в корпусе красного цвета. Опираясь на данные издания 36Кр, руководство Xiaomi особо подчеркивает, что данное устройство станет самым высококлассным смартфоном в истории компании. Новая модель стремится привлечь внимание мобильного рынка не только своим дизайном, но и техническими возможностями.

Технические возможности и AI

Одним из важнейших технических новшеств устройства является оснащение флагманским процессором нового поколения Ксринг О3 с функциями AI. Ожидается, что этот чип сделает Xiaomi 18 Фолд одним из самых умных и производительных устройств в истории компании. Также важно, что смартфон полностью соответствует требованиям современных технологий.

По данным иксбт.ком, устройство будет оснащено еще одной передовой технологией — памятью Чангксин ЛПДДР6. Ожидается, что Xiaomi 18 Фолд станет первым в мире устройством с данным типом памяти. Скорость этой памяти составляет 12 800 Mbps, а объем достигает 16 GB.

Ценовая политика и рыночные перспективы

Предполагается, что цена нового складного смартфона также будет рекордно высокой. Согласно имеющейся информации, Xiaomi предупредила крупных дистрибьюторов, что стоимость всех версий устройства превысит 10 000 юаней (около 1500 долларов США). Это делает данную модель одной из самых дорогих в премиальном сегменте.

Столь высокая ценовая политика объясняется передовыми технологическими характеристиками устройства, в частности, себестоимостью нового процессора, высокоскоростной памяти и технологии складного экрана. Ожидается, что на презентации 7 сентября будут полностью раскрыты все остальные подробности и технические характеристики Xiaomi 18 Фолд.