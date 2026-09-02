Наследник Лионелья Месси определен: кто получит 10-й номер в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определил футболиста, который унаследует легендарную футболку с 10-м номером после завершения международной карьеры Лионелья Месси. По информации инсайдера ESPN Аргентина Федерико Буэно, тренерский штаб принял окончательное решение: ожидается, что в будущем эта почетная ноша будет передана молодому таланту Нико Пасу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что после чемпионата мира 2026 года Лионель Месси и Николас Отаменди планируют завершить выступления за национальную команду. В связи с этим активно обсуждается начало новой эры и процесс смены поколений в сборной Аргентины. Несмотря на наличие в составе таких опытных звезд, как Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер, главный тренер сделал выбор в пользу 21-летнего полузащитника.

Будущий преемник и контракт Скалони

Нико Пас, выступающий сейчас за итальянский клуб «Комо», в своих первых 11 матчах за «Альбиселесте» играл под 18-м номером. Однако, согласно внутренним планам, если главный тренер Лионель Скалони подпишет новый контракт до 2030 года, вопрос о передаче 10-го номера Нико Пасу уже решен на внутреннем уровне.

«Если Скалони продлит свой контракт в качестве главного тренера сборной Аргентины, — подчеркнул Федерико Буэно, — 10-й номер перейдет к Нико Пасу. Этот вопрос уже решен внутри команды и воспринимается очень серьезно».

Исторический номер и новые вызовы

Напомним, что Лионель Месси носил футболку с 10-м номером в сборной на протяжении 17 лет. Впервые он надел ее в марте 2009 года под руководством Диего Марадоны и установил абсолютный рекорд, проведя под этим номером 172 матча за национальную команду. По этому показателю он обошел Диего Марадону, Ариэля Ортегу, Хуана Романа Рикельме и Марсельо Гальярдо.

Нико Пас уже успел проявить себя на клубном уровне. Выступая под 10-м номером за «Комо», он записал на свой счет 13 голов и 7 результативных передач, сыграв важную роль в выходе команды в Лигу чемпионов. В настоящее время сборная Аргентины готовится к осенним матчам в сентябре и октябре. Эти игры станут важным испытанием для команды, которая переживает тактические изменения после ухода ветеранов мундиаля 2014 года.