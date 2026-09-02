3 сентября ожидается снижение курса доллара

·30·Экономика
3 сентября ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 3 сентября, снизится примерно на 8–9 сумов.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Universalbank — 11 815 сумов.
• Anorbank — 11 810 сумов.
• НБУ — 11 810 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Тенгебанк — 11 860 сумов.
• Асакабанк — 11 860 сумов.
• Садерат Банк Ташкент — 11 860 сумов.
• MyBank (Мадад) — 11 860 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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