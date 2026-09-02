Романо объявил новый клуб звезды «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри!
Гранд португальского футбола — лиссабонская «Бенфика» — сделал очередной громкий шаг в трансферном окне. Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «орлы» достигли полной договоренности с английским «Манчестер Сити» по трансферу атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри.
Ожидается, что 20-летний аргентинский талант прибудет в столицу Португалии уже сегодня для прохождения процедур оформления и медицинского осмотра.
Детали сделки: Аренда, полная зарплата и опция выкупа
Финансовые и юридические условия соглашения между сторонами:
Формат аренды и зарплата: Эчеверри присоединяется к «Бенфике» на правах аренды, однако важным нюансом является то, что лиссабонский клуб полностью берет на себя выплату годовой зарплаты футболиста;
Право полного выкупа: В контракт включен официальный пункт, позволяющий «Бенфике» в дальнейшем выкупить игрока полностью (точная сумма трансфера пока не разглашается);
Стремительный шаг: Все детали сделки согласованы, и официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшие часы.
Пройденный путь «нового Месси»
Шаги Клаудио Эчеверри в системе «горожан» и на европейской арене:
Путевка из «Ривер Плейт»: «Манчестер Сити» приобрел талантливого футболиста у аргентинского «Ривер Плейт» в январе 2024 года, но оставил его в родном клубе еще на один сезон;
Аренды в Европе: В последние годы аргентинский плеймейкер набирался опыта, выступая на правах аренды за немецкий «Байер Леверкузен» и в испанской Ла Лиге за «Жирону»;
Лиссабонский трамплин: Ожидается, что «Бенфика», которая считается одной из лучших школ в Европе по выводу талантов на уровень мировых звезд, станет для Эчеверри идеальной площадкой, чтобы стать звездой основного состава.
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