Романо объявил новый клуб звезды «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри!

Гранд португальского футбола — лиссабонская «Бенфика» — сделал очередной громкий шаг в трансферном окне. Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «орлы» достигли полной договоренности с английским «Манчестер Сити» по трансферу атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри.

Ожидается, что 20-летний аргентинский талант прибудет в столицу Португалии уже сегодня для прохождения процедур оформления и медицинского осмотра.

Детали сделки: Аренда, полная зарплата и опция выкупа

Финансовые и юридические условия соглашения между сторонами:

Формат аренды и зарплата: Эчеверри присоединяется к «Бенфике» на правах аренды, однако важным нюансом является то, что лиссабонский клуб полностью берет на себя выплату годовой зарплаты футболиста;

Право полного выкупа: В контракт включен официальный пункт, позволяющий «Бенфике» в дальнейшем выкупить игрока полностью (точная сумма трансфера пока не разглашается);

Стремительный шаг: Все детали сделки согласованы, и официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшие часы.

Пройденный путь «нового Месси»

Шаги Клаудио Эчеверри в системе «горожан» и на европейской арене: