Романо объявил новый клуб звезды «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри!

·42·Спорт
Романо объявил новый клуб звезды «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри!

Гранд португальского футбола — лиссабонская «Бенфика» — сделал очередной громкий шаг в трансферном окне. Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «орлы» достигли полной договоренности с английским «Манчестер Сити» по трансферу атакующего полузащитника Клаудио Эчеверри.

Ожидается, что 20-летний аргентинский талант прибудет в столицу Португалии уже сегодня для прохождения процедур оформления и медицинского осмотра.

Детали сделки: Аренда, полная зарплата и опция выкупа

Финансовые и юридические условия соглашения между сторонами:

  • Формат аренды и зарплата: Эчеверри присоединяется к «Бенфике» на правах аренды, однако важным нюансом является то, что лиссабонский клуб полностью берет на себя выплату годовой зарплаты футболиста;

  • Право полного выкупа: В контракт включен официальный пункт, позволяющий «Бенфике» в дальнейшем выкупить игрока полностью (точная сумма трансфера пока не разглашается);

  • Стремительный шаг: Все детали сделки согласованы, и официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшие часы.

Пройденный путь «нового Месси»

Шаги Клаудио Эчеверри в системе «горожан» и на европейской арене:

  • Путевка из «Ривер Плейт»: «Манчестер Сити» приобрел талантливого футболиста у аргентинского «Ривер Плейт» в январе 2024 года, но оставил его в родном клубе еще на один сезон;

  • Аренды в Европе: В последние годы аргентинский плеймейкер набирался опыта, выступая на правах аренды за немецкий «Байер Леверкузен» и в испанской Ла Лиге за «Жирону»;

  • Лиссабонский трамплин: Ожидается, что «Бенфика», которая считается одной из лучших школ в Европе по выводу талантов на уровень мировых звезд, станет для Эчеверри идеальной площадкой, чтобы стать звездой основного состава.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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