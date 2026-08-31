Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»

·35·Спорт
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»

В 1/8 финала Кубка Узбекистана каршинский «Насаф» уступил в Намангане «Навбахору» со счетом 0:1 и завершил свое выступление в турнире. Привыкшие к победам в Кубке каршинцы третий год подряд покидают турнир на столь ранней стадии.

После обидного поражения главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции и дал откровенные ответы на самые болезненные вопросы, интересовавшие болельщиков и журналистов.

«Мы играли перед 20 тысячами болельщиков»: Поражение и претензии к судейству

Рузикул Бердыев отметил, что матч в Намангане прошел в острой и равной борьбе:

  • Неиспользованные возможности: «Мы постарались оказать сопротивление на поле команды, у которой есть 20 тысяч преданных болельщиков. Один гол мог решить судьбу матча. Реализуй мы свои моменты, возможно, победа была бы на нашей стороне. Мы хорошо защищались, но не смогли забить в атаке», — сказал наставник;

  • Причина спора с арбитром: Проясняя ситуацию с послематчевыми спорами с судьями, тренер пояснил, что речь шла не о возможном игре рукой со стороны Норчаева, а о претензиях к назначенному штрафному удару при счете 1:0.

Проблема безголевости: «Нет квалифицированных форвардов, отворачивается удача»

Комментируя тот факт, что «Насаф» проиграл «Навбахору» со счетом 0:1 в двух матчах подряд, Бердыев назвал главный недостаток команды:

  • Пробел в линии атаки: «Нам не хватает квалифицированных нападающих. В последних матчах отворачивается и удача. В атаке не хватает хладнокровия. В футболе, если не забиваешь, невозможно победить. Сейчас настал такой период, когда нужно набраться терпения и продолжать работать»;

  • Есть ли вероятность ухода в другой клуб?: «В жизни может случиться все что угодно. Моя первая задача — по мере возможностей помогать своей родной команде. Время покажет. Но у меня никогда не было намерения заранее бросить команду и уйти в другой клуб», — подчеркнул тренер.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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