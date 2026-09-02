В октагоне 1 против 6: Махмуд Мурадов согласился на сенсационный бой!

Известный узбекский мастер смешанных единоборств Махмуд Мурадов сделал шаг, который потряс любителей боевых искусств по всему миру. Бывший боец UFC в одиночку противостоит сразу шести соперникам на турнире, который пройдет в чешской Праге.

Этот экзотический и опасный бой, запланированный на 31 октября, пройдет в статусе главного центрального противостояния турнира.

1 против 6: Формат боя и кто соперники?

Детали необычного противостояния, объявленного организаторами турнира Г ММА 1 Самхаин:

Состав соперников: В октагоне с Мурадовым сойдутся известный чешский боец Диего Кьотлар и еще 5 спортсменов;

Одновременное противостояние: Нашему соотечественнику предстоит отражать атаки всех 6 соперников не по очереди, а одновременно;

Правила: Поединок пройдет по официальным правилам смешанных единоборств (ММА).

Крупнейший гонорар в карьере

Махмуд Мурадов прокомментировал принятие этого полного риска предложения следующим образом: