В октагоне 1 против 6: Махмуд Мурадов согласился на сенсационный бой!
Известный узбекский мастер смешанных единоборств Махмуд Мурадов сделал шаг, который потряс любителей боевых искусств по всему миру. Бывший боец UFC в одиночку противостоит сразу шести соперникам на турнире, который пройдет в чешской Праге.
Этот экзотический и опасный бой, запланированный на 31 октября, пройдет в статусе главного центрального противостояния турнира.
1 против 6: Формат боя и кто соперники?
Детали необычного противостояния, объявленного организаторами турнира Г ММА 1 Самхаин:
Состав соперников: В октагоне с Мурадовым сойдутся известный чешский боец Диего Кьотлар и еще 5 спортсменов;
Одновременное противостояние: Нашему соотечественнику предстоит отражать атаки всех 6 соперников не по очереди, а одновременно;
Правила: Поединок пройдет по официальным правилам смешанных единоборств (ММА).
Крупнейший гонорар в карьере
Махмуд Мурадов прокомментировал принятие этого полного риска предложения следующим образом:
Рекордный доход: Как сообщил узбекский боец, это противостояние 6 на 1 принесет ему самый крупный финансовый гонорар за профессиональную карьеру;
Главная сенсация: Это шоу призвано привлечь полное внимание фанатов в Праге и международных СМИ к турниру и ожидаемо станет одним из самых обсуждаемых событий октября.
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