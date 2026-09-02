В октагоне 1 против 6: Махмуд Мурадов согласился на сенсационный бой!

·1·Спорт
В октагоне 1 против 6: Махмуд Мурадов согласился на сенсационный бой!

Известный узбекский мастер смешанных единоборств Махмуд Мурадов сделал шаг, который потряс любителей боевых искусств по всему миру. Бывший боец UFC в одиночку противостоит сразу шести соперникам на турнире, который пройдет в чешской Праге.

Этот экзотический и опасный бой, запланированный на 31 октября, пройдет в статусе главного центрального противостояния турнира.

1 против 6: Формат боя и кто соперники?

Детали необычного противостояния, объявленного организаторами турнира Г ММА 1 Самхаин:

  • Состав соперников: В октагоне с Мурадовым сойдутся известный чешский боец Диего Кьотлар и еще 5 спортсменов;

  • Одновременное противостояние: Нашему соотечественнику предстоит отражать атаки всех 6 соперников не по очереди, а одновременно;

  • Правила: Поединок пройдет по официальным правилам смешанных единоборств (ММА).

Крупнейший гонорар в карьере

Махмуд Мурадов прокомментировал принятие этого полного риска предложения следующим образом:

  • Рекордный доход: Как сообщил узбекский боец, это противостояние 6 на 1 принесет ему самый крупный финансовый гонорар за профессиональную карьеру;

  • Главная сенсация: Это шоу призвано привлечь полное внимание фанатов в Праге и международных СМИ к турниру и ожидаемо станет одним из самых обсуждаемых событий октября.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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