Женщины-астронавты проработали в открытом космосе почти семь часов

·29·Технологии
Женщины-астронавты проработали в открытом космосе почти семь часов

На борту Международной космической станции (МКС) был выполнен очередной выход для решения важных технических задач. Представитель Европейского космического агентства Софи Адено и астронавт NASA Джессика Меир вышли в открытый космос и успешно завершили сложные операции, продлившиеся почти семь часов. Согласно данным иксбт.ком, эта миссия имеет важное значение для обновления инфраструктуры космической станции и подготовки базы для будущих исследований. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщается, что общая продолжительность работы женщин-астронавтов в открытом космосе составила 6 часов 49 минут. За это время они устранили ряд технических неисправностей и установили оборудование, необходимое для будущих операций. Модернизация инфраструктуры МКС считается одним из ключевых факторов обеспечения безопасности и эффективности современных космических полетов.

Основные выполненные задачи и технические обновления

Одной из самых ответственных задач в рамках миссии стала замена ретрорефлектора на модуле Хармонй. Это устройство в будущем будет служить важной опорой для навигационных систем при сближении и стыковке космических аппаратов со станцией. Также специалисты установили специальное оборудование для систем передачи данных станции.

Кроме того, камера высокого разрешения на ферме станции была заменена на новую. Одной из отдельных задач астронавтов стала подготовка радиатора альфа-магнитного спектрометра к будущим процессам технического обслуживания. Эти научные приборы имеют большое значение для изучения космических лучей и раскрытия тайн Вселенной.

Личные достижения опытных астронавтов

Этот выход стал богатым на профессиональные достижения для обеих участниц. Для Софи Адено это была третья успешная операция в открытом космосе. Напомним, что ранее она получила признание как первая французская женщина, выполнившая столь сложную операцию в истории.

Для опытного американского специалиста Джессики Меир это космическое путешествие стало седьмым. Этот показатель позволил ей подняться на почетное третье место среди женщин-астронавтов NASA по количеству выходов в открытый космос. Подобные сложные технические работы на МКС еще раз демонстрируют потенциал человечества в освоении космоса.

КосмосNASAМКСАстронавтыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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