Полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри прибыл в Лиссабон, чтобы продолжить карьеру в португальской «Бенфике». Согласно информации издания А Бола, 20-летний талантливый футболист будет защищать цвета португальской команды на правах аренды до конца сезона, при этом соглашение предусматривает опцию прямого выкупа. Ожидается, что этот трансфер станет важным шагом в карьере молодого аргентинца на европейских полях. Об этом сообщает Goal.com.

Атакующий полузащитник, прилетевший в Лиссабон во вторник вечером, в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет официальный контракт. Руководство «Бенфики» спешит завершить все формальности в кратчайшие сроки, чтобы успеть заявить игрока в список УЕФА на предстоящие матчи Лиги Европы. Главный тренер команды Марку Силва видит в молодом футболисте важную фигуру основного состава.

Звездные советы и причины трансфера

Клаудио Эчеверри, подписавший четырехлетний контракт с «Манчестер Сити» в январе 2024 года, ранее выступал на правах аренды за «Байер» и «Жирону». Прибыв в Португалию, он открыто признался, что советовался по поводу трансфера со своими одноклубниками по «Манчестер Сити» Рубеном Диашем и Бернарду Силвой, а также с тренером Марку Силвой. Примечательно, что Рубен Диаш и Бернарду Силва являются воспитанниками или бывшими игроками «Бенфики».

Аргентинский футболист, известный по прозвищу «Эль Дьяблито», не скрывал своей радости от перехода в один из величайших клубов Португалии. Он намерен пойти по стопам своих соотечественников, оставивших след в истории клуба, и внести свой вклад в завоевание чемпионских титулов. Эчеверри подчеркнул, что принял это решение после общения с тренером и бывшими игроками «Бенфики».

Тактическая роль

Ожидается, что в новой команде Клаудио Эчеверри будет действовать в центре поля, на позиции атакующего полузащитника под 10-м номером. Ранее эту роль исполнял Георгий Судаков, и молодой аргентинец, несомненно, расширит атакующие возможности «Бенфики». Его видение поля и способность принимать быстрые решения идеально вписываются в тактическую схему Марку Силвы.

Руководство и болельщики «Бенфики» возлагают большие надежды на молодого таланта. Матчи Лиги Европы и игры внутреннего чемпионата станут для Эчеверри отличной возможностью полностью раскрыть свой потенциал и громче заявить о себе в европейском футболе перед возвращением в «Манчестер Сити».