Объявлены официальные составы на суперматч «Реал Мадрид» – «Интер»

Уже в первом туре нового сезона Лиги чемпионов УЕФА сойдутся два великих гранда континента. Мадридский «Реал» примет на своем поле чемпиона Италии и одну из сильнейших команд континента — «Интер». Центральный поединок пройдет на великолепном стадионе в Мадриде и начнется в 23:59 по ночному времени. Тренерские штабы обеих команд выпустили на поле всех главных звезд, чтобы начать главный турнир континента с победы. Ну а какими составами сыграют «королевский клуб» и миланский гранд и в каких зонах развернется главная борьба? В конце статьи мы расскажем об основной интриге — полных официальных составах команд по всем линиям, а также обо всех подробностях времени начала ночного противостояния.

Классическое противостояние в Лиге чемпионов и высокое давление

Матч в Мадриде обещает стать одним из самых ожидаемых и напряженных событий нового сезона:

Мощный старт в турнире: Для обоих грандов игра друг против друга уже в первом туре имеет важнейшее значение для контроля лидерства в группе;

Борьба тактик: Бурная и звездная атакующая триада «Реала» столкнется с прочной и основанной на железной дисциплине защитной стеной «Интера»;

Время матча: Это противостояние, которое приковывает к экранам любителей футбола по всему миру, начнется ровно сегодня в 23:59.