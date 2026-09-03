Объявлены все трансферы «Манчестер Сити» в летнее окно 2026 года

В топ-лигах Европы, в частности, в Английской Премьер-лиге официально закрылось летнее трансферное окно. После ухода легендарного тренера Пепа Гвардиолы начавшаяся в «Манчестер Сити» новая эра ожидаемо обернулась беспрецедентной кадровой революцией. Тандем нового спортивного директора клуба Уго Вианы и приступившего к обязанностям главного тренера итальянского специалиста Энцо Марески практически полностью перестроил состав «горожан». В это летнее трансферное окно команда не только потратила рекордные суммы денег, но и попрощалась с целым рядом легендарных звезд.

Рекордные приобретения и новые звезды: Кто пришел?

Уго Виана не пожалел крупных средств на приобретение новых игроков, необходимых под тактическую схему Марески:

Энцо Фернандес (из «Челси»): 125 миллионов фунтов стерлингов — самый громкий и дорогой трансфер этого лета;

Эллиот Андерсон (из «Ноттингем Форест»): 116 миллионов фунтов стерлингов — еще одно фантастическое приобретение внутри АПЛ;

Аюб Буадди (из «Лилля»): 95 миллионов евро (+ 5 миллионов евро бонусов);

Илиман Ндиайе (из «Эвертона»): 60 миллионов фунтов стерлингов (+ 5 миллионов фунтов стерлингов бонусов);

Аллан (из «Палмейраса»): 37,5 миллионов евро (+ 2,5 миллиона евро);

Матис Детюрб (из «Труа»): 25 миллионов евро;

Джереми Монга (из «Лестер Сити»): 10 миллионов фунтов стерлингов (+ 2,5 миллиона фунтов стерлингов);

Пирс Чарльз (из «Шеффилд Уэнсдей»): 3 миллиона фунтов стерлингов (+ не менее 5 миллионов фунтов стерлингов, в общей сложности до 10 миллионов фунтов);

Херонимо Рульи (из «Марселя»): приобретен за 2 миллиона евро для укрепления вратарской линии.

Прощание с легендами и крупные продажи: Кто ушел?

В целях омоложения состава и соблюдения правил финансового фейр-плей ключевые звезды команды были проданы другим грандам или отпущены в статусе свободных агентов:

Савио: в «Тоттенхэм» за 75 миллионов фунтов стерлингов (+ 10 миллионов фунтов бонусов);

Родри: перешел в «Барселону» за 65,4 миллиона фунтов стерлингов с учетом бонусов;

Тиджани Рейндерс: в «Аль-Кадисию» за 52 миллиона фунтов стерлингов;

Нико Гонсалес: в «Ньюкасл» за 48 миллионов фунтов стерлингов (+ 4 миллиона фунтов бонусов);

Джеймс Траффорд: в «Лидс» за 40 миллионов фунтов стерлингов (+ бонусы);

Мануэль Аканджи: в «Интер» за 15 миллионов евро;

Натан Аке: в «Фенербахче» за 7 миллионов фунтов стерлингов (+ 1,5 миллиона фунтов бонусов);

Исса Каборе: в «Рексем» за 2 миллиона фунтов стерлингов;

Бернарду Силва: на правах свободного агента пополнил ряды мадридского «Реала»;

Джон Стоунз: по истечении контракта в статусе свободного агента отправился в «Интер».

Широкомасштабная арендная политика: Оставшиеся вне основного состава

Ряд опытных и молодых игроков, которым не была гарантирована игровая практика под руководством Марески, были отправлены в аренду в другие клубы:

Омар Мармуш: отдан в «Тоттенхэм» на один сезон с условием последующего обязательного выкупа за 50 миллионов фунтов стерлингов (+ 10 млн фунтов бонусов);

Джума Ба: в «Аугсбург» (с опцией выкупа за 20 миллионов евро);

Матис Детюрб: сразу после покупки был отправлен в аренду в «Монако»;

Клаудио Эчеверри: перешел в «Бенфику» с правом выкупа;

Джек Грилиш: отдан в аренду «Эвертону» на один сезон;

Также сроком на один год в аренде проведут игроки: Дивайн Мукаса («Вест Хэм»), Дивин Мубама («Саутгемптон»), Стивен Мфуни («Ковентри Сити»), Джереми Монга («Суонси Сити»), Сверре Нюпан и Ишая Дада-Масколл («Ломмел»), Макс Аллейн («Бернли»), Калвин Филлипс и Джейден Хески («Шеффилд Юнайтед»), Пирс Чарльз (КПР), Оливер Уотмафф («Стокпорт Каунти»), Кристиан Макфарлейн («Лестер Сити»), Чарли Грей («Уиган Атлетик»), Эмилио Лоуренс («Лутон Таун»), Лакайл Сэмюэл («Эксетер Сити»), Спайк Бриц («Саттон Юнайтед») и Джек Уинт («Киддерминстер Харриерс»).

Оставшись без таких фигур, как Пеп Гвардиола, Родри, Бернарду Силва и Стоунз, «Манчестер Сити» под руководством Марески открывает совершенно новую страницу в своей истории.

Как вы думаете, сможет ли эта масштабная трансферная революция, проведенная Энцо Мареской и Уго Вианой, снова привести «Манчестер Сити» к главным трофеям АПЛ и Лиги чемпионов, или уход Родри и Гвардиолы спровоцирует кризис в команде? Кто из новичков окажется самым успешным? Делитесь своими мнениями в комментариях!