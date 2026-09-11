Создана футболка, предназначенная для обмана камер с искусственным интеллектом

Берлинский художник и цифровой художник Саймон Веккерт создал футболку под названием «Дигитал Камуфлаге», предназначенную для дезориентации систем распознавания объектов на базе искусственного интеллекта.

Яркие цвета и специальные узоры на футболке разработаны так, чтобы алгоритмам компьютерного зрения было сложно распознать человеческое тело. В отличие от обычного камуфляжа, дизайн адаптирован не под человеческий глаз, а под то, как искусственный интеллект анализирует изображение.

При создании узора Веккерт многократно тестировал его в системе обнаружения объектов под названием ЁЛО. На каждом этапе узор изменялся, снижая уверенность системы в распознавании человека как «человека». В результате в некоторых тестах человек в футболке оставался незамеченным системой.

Однако это не значит, что футболка делает человека «невидимым» для всех камер с искусственным интеллектом. Её эффективность зависит от используемого алгоритма и системы камер.

Проект «Дигитал Камуфлаге» рассматривается как художественный эксперимент, призванный привлечь внимание к вопросу неприкосновенности частной жизни в то время, когда технологии видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта получают всё большее распространение.

Стоимость футболки в различных источниках оценивается примерно в 75–88 долларов. Ранее Веккерт также прославился проектом, в котором он возил в тележке 99 смартфонов, создав искусственную пробку в Google Maps.