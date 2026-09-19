4-й тур Шахматной олимпиады: кто сегодняшние соперники сборных Узбекистана?

·57·Спорт
4-й тур Шахматной олимпиады: кто сегодняшние соперники сборных Узбекистана?

На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде, борьба вступила в самую жаркую и бескомпромиссную фазу. По итогам трех прошедших туров круг лидеров становится все более ясным, и сегодня, 19 сентября, в 15:00 официально были объявлены пары 4-го тура и цвета фигур. В центральном матче среди мужчин первая сборная Узбекистана сыграет белыми фигурами у доски против братской сборной Турции. Для наших представителей во главе с Нодирбеком Абдусатторовым и Жавохиром Синдаровым этот матч станет важнейшим испытанием в чемпионской гонке. Серьезные соперники достались и нашим резервным составам: молодежная команда «Узбекистан-2» поборется за очки черными фигурами с Новой Зеландией, а команда «Узбекистан-3» сыграет белыми против представителей Йемена.

В женском турнире наши девушки вступят в принципиальные межконтинентальные битвы: сборная «Узбекистан-1» белыми фигурами встретится с Аргентиной — представительницей известной южноамериканской шахматной школы, команда «Узбекистан-2» сойдется с соседней Кыргызской Республикой в среднеазиатском дерби, а девушки из «Узбекистана-3» пройдут через тяжелое испытание против Кубы. Фаворитов соревнований также ждут беспощадные баталий: матчи США — Украина, Испания — Индия и Сербия — Китай обещают стать настоящими триллерами 4-го тура.

Итак, как хозяева-шахматисты преодолеют барьер Турции и Аргентины, принесет ли победу преимущество белых фигур и как противостояние гигантов мировых шахмат изменит турнирную таблицу?

«Испытание Турцией и мировые суперпоединки»: пары 4-го тура в мужском турнире

Распределение самых горячих центральных пар на арене Самарканда:

  • Узбекистан — Турция: Первая команда хозяев сыграет белыми фигурами против набирающей силу сильной сборной Европы;

  • Новая Зеландия — Узбекистан-2: Наши представители поборются за важные очки черными фигурами против соперников из Океании;

  • Узбекистан-3 — Йемен: Наш третий состав сыграет с преимуществом белых фигур против шахматистов из Йемена;

  • США — Украина: Один из самых бескомпромиссных матчей тура — против опытных гроссмейстеров главного фаворита соревнований Украины;

  • Испания — Индия: Молодые вундеркинды Индии постараются преодолеть сопротивление сильной испанской команды;

  • Сербия — Китай: Китайские гроссмейстеры попытаются прорвать жесткую оборону сербской шахматной школы;

  • Другие противостояния: Пары Германия — Польша, Греция — Нидерланды, Азербайджан — Чехия и Израиль — Венгрия также проведут серьезную борьбу за очки.

4-й тур Шахматной олимпиады: кто сегодняшние соперники сборных Узбекистана?

«Аргентина, кыргызское дерби и Куба»: пары 4-го тура женского турнира

Острые и сложные противостояния среди женщин:

  • Узбекистан — Аргентина: Девушки нашей основной команды (Афруза Хамдамова, Гулрухбегим Тохиржонова, Умида Омонова) сыграют белыми фигурами с латиноамериканками;

  • Узбекистан-2 — Кыргызстан: Принципиальное дерби между двумя братскими и конкурентоспособными командами Центральной Азии;

  • Куба — Узбекистан-3: Представительницы опытной женской сборной Кубы сыграют белыми фигурами против нашей третьей команды;

  • Монголия — Индия: Центральный бой между двумя сильными шахматными школами азиатского континента;

  • Армения — Казахстан: Женская сборная Казахстана будет защищаться черными фигурами против одного из фаворитов турнира Армении;

  • Другие центральные игры: Состоятся матчи Китай — Венгрия, Испания — США, Англия — Азербайджан и Вьетнам — Польша.

4-й тур Шахматной олимпиады: кто сегодняшние соперники сборных Узбекистана?

Тактический и стратегический анализ: почему 4-й тур имеет решающее значение?

Оценки международных шахматных экспертов и аналитиков:

  • Фактор белых фигур: Выступление наших основных мужской и женской команд белыми фигурами позволит захватить инициативу и оказать давление уже в дебюте;

  • Сортировка грандов: Именно с 4-го тура фавориты начинают играть между собой — потеря очков США, Индией или Китаем может вывести Узбекистан в единоличные лидеры турнирной таблицы;

  • Психологическое давление: Полные залы в Самарканде и поддержка болельщиков не только придают сил хозяевам, но и возлагают высокую ответственность в каждой партии;

  • Режим времени: Все матчи 4-го тура начнутся одновременно в 15:00 по ташкентскому времени, подарив любителям шахмат незабываемый вечер.

4-й тур битвы ума и стойкости под самаркандским небом — это отличная возможность открыть еще одну золотую страницу в истории наших национальных шахмат.

Как вы думаете, с каким счетом мужская и женская сборные Узбекистана победят Турцию и Аргентину в сегодняшнем 4-м туре? Шансы кого в противостояниях США — Украина и Испания — Индия вы оцениваете выше? Оставляйте свои аналитические прогнозы в комментариях и делитесь обзором этой исторической Шахматной олимпиады в Самарканде со всеми своими друзьями и любителями спорта!

46-я Всемирная шахматная олимпиадаСамаркандсборная Узбекистана по шахматамсборная Турции по шахматам
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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