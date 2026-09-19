Количество околоземных астероидов превысило 40 тысяч

Астрономы сообщили об обнаружении 40 000 небесных тел, которые находятся вблизи орбиты Земли и пересекают её траекторию. По данным Европейского космического агентства (ESA), этот показатель является важной вехой в истории исследования космоса, причём почти 10 000 из них были выявлены всего за последние три года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты отмечают, что темпы обнаружения новых космических объектов стремительно растут. Например, если в начале века количество таких объектов составляло всего 1 000, то в 2016 году оно достигло 15 000, а в 2022 году — 30 000. Хотя первый такой астероид — Эрос — был открыт еще в 1898 году, настоящий научный прорыв произошел с 1990-х годов благодаря вводу в эксплуатацию современных обзорных телескопов.

Оценка рисков и орбиты

После обнаружения нового объекта ученые собирают данные нескольких наблюдений и с помощью компьютерных моделей рассчитывают его траекторию на десятилетия и столетия вперед. Уточнение траектории может как повысить, так и снизить вероятность столкновения. Например, в начале 2025 года ситуация вокруг астероида 2024 ЙР4 развивалась именно по этому сценарию.

По данным ESA, существует около 2 000 околоземных астероидов, вероятность столкновения которых с Землей в ближайшие 100 лет отлична от нуля. Однако большинство из них слишком малы, чтобы представлять реальную угрозу. Крупные объекты диаметром более одного километра, способные вызвать глобальные разрушения, легко обнаруживаются, и ученые уверены, что большинство из них уже найдены.

Будущие задачи и новые технологии

В настоящее время основное внимание уделяется астероидам среднего размера — от 100 до 300 метров. Они способны нанести серьезный ущерб конкретному региону, однако на данный момент обнаружено лишь 30 процентов от их общего числа. Ожидается, что запуск наземных обсерваторий нового поколения ускорит эту работу.

Каждый новый обнаруженный объект не только пополняет каталоги, но и дает ценное время для прогнозирования и разработки планов по предотвращению потенциальной угрозы. По мнению экспертов, текущие результаты — это лишь «верхушка айсберга» огромной проблемы, и в будущем безопасность космоса будет усилена с помощью новых технологий.