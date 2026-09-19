Спутники Starlink Мобиле В2 обеспечат скорость уровня 5Г
Компания Starlink объявила о начале стратегического партнерства с японским оператором ау (КДДИ) по внедрению спутников Starlink Мобиле В2, что станет первым подобным проектом в Азиатском регионе. Согласно данным Иксбт.ком, этот проект является логическим продолжением сотрудничества, начатого в 2021 году, и направлен на дальнейшее развитие уже действующего сервиса ау Starlink Директ. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Практическая реализация и полноценный запуск системы нового поколения запланированы на 2027 год. Данная инициатива станет важным шагом в радикальном улучшении качества связи в отдаленных районах и расширении возможностей наземных сетей с помощью космических технологий.
Возможности технологии нового поколенияСпутники Starlink Мобиле В2 оснащены значительно увеличенными антенными устройствами по сравнению с предыдущей версией В1. Это позволяет увеличить пропускную способность одного космического аппарата в 20 раз, а плотность передачи данных — в 100 раз.
Этот технологический скачок открывает для сервиса Starlink Мобиле возможность предоставлять не только обмен текстовыми сообщениями, но и высокоскоростной интернет, голосовые вызовы ВоЛТЭ, бесперебойную трансляцию видео и полноценное использование различных приложений.
Преимущества для отдаленных регионовОсновная цель проекта — обеспечение стабильной связью пользователей в труднодоступных районах, где отсутствуют наземные сети: в горных местностях, на отдаленных островах и других удаленных территориях. Важно отметить, что для использования системы пользователям не потребуется устанавливать специальные спутниковые тарелки.
Согласно планам SpaceX, обычные смартфоны будут подключаться напрямую к спутникам на орбите. Ожидается, что система нового поколения приблизит качество мобильной связи в таких сложных условиях к уровню современных наземных сетей 5Г.
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