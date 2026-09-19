Какое место занимают сборные Узбекистана после 3-го тура Шахматной олимпиады

На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде борьба становится всё более напряженной, формируется группа лидеров турнирной таблицы. По итогам 3-го тура, Узбекистан основная мужская сборная занимает 4-е место в мировом рейтинге по дополнительным показателям, а женская сборная расположилась на почетной 5-й строчке. В прошедшем туре наши основные составы одержали важные победы со счетом 3:1: команда «Узбекистан-1» во главе с Нодирбеком Абдусатторовым и Жавохиром Синдаровым обыграла одну из сильнейших команд Европы — Австрию, а женская сборная уверенно победила Индонезию.

Запасные составы также вступили в бескомпромиссные поединки: мужская и женская команды «Узбекистан-3» разгромили Марокко (3,5:0,5) и Саудовскую Аравиюс крупным счетом (4:0), тогда как наши вторые составы уступили с минимальным отрывом в матчах против сборных Германии (1,5:2,5) и Испании (1:3). Теперь в 4-м туре, который стартует сегодня, наших представителей ждут принципиальные и тяжелые межконтинентальные испытания: мужская сборная сразится с Турцией, а женская — с грандом Южной Америки, Аргентиной.

Итак, насколько 6 очков после 3 туров повышают шансы наших сборных на чемпионство и как борьба в 4-м туре изменит лидерство в таблице?

«Победы со счетом 3:1 и все результаты 3-го тура»

Полные результаты сборных Узбекистана в 3-м туре:

Мужчины (Узбекистан-1 — Австрия 3:1): Наша основная команда продемонстрировала мастерство, победив представителей Европы и сохранив лидерство со стопроцентным результатом;

Мужчины (Узбекистан-2 — Германия 1,5:2,5): Наш второй состав, состоящий из молодежи, в упорной борьбе уступил гроссмейстерам Бундестим с минимальным счетом;

Мужчины (Узбекистан-3 — Марокко 3,5:0,5): Наш третий состав одержал крупную и безоговорочную победу над африканцами;

Женщины (Узбекистан-1 — Индонезия 3:1): Наши девушки сломили сопротивление сильной азиатской сборной и завершили 3-й тур победой;

Женщины (Узбекистан-2 — Испания 1:3): Вторая женская команда уступила очки опытной испанской шахматной школе;

Женщины (Узбекистан-3 — Саудовская Аравия 4:0): Третий женский состав выиграл на всех досках, зафиксировав «сухой» счет.

«ТОП-10 и абсолютный результат в 6 очков»: Ситуация в турнирной таблице

По итогам 3-го тура, положение в официальной таблице ФИДЕ:

Мужской турнир (Узбекистан — 4-е место): Наши представители с 3 победами в 3 играх (6 матчевых очков, 10,5 игровых очков и 26 коэффициент) заняли четвертую строчку после Румынии (1-е место), Франции (2-е место) и Польши (3-е место); Китай также делит 4-5 места с нашими представителями;

Женский турнир (Узбекистан — 5-е место): Наши девушки, набрав 6 очков, 11 игровых очков и 28 коэффициент, прочно закрепились на 5-м месте после США (1-е место), Румынии (2-е место), Индии (3-е место) и Польши (4-е место);

Плотность фаворитов: Все сборные из первой десятки имеют по 6 максимальных матчевых очков, а места определяются только дополнительными коэффициентами (Зоннеборна-Бергера) и очками, набранными в партиях.

«Турция, Аргентина и дерби Центральной Азии»: Горячие пары 4-го тура

Соперники, ожидающие наших представителей в 4-м туре, который пройдет сегодня:

Мужчины: Узбекистан-1 — Турция: Наша основная команда белыми фигурами проведет центральный матч против набирающей силу сборной Европы; Новая Зеландия — Узбекистан-2: Наш второй состав сразится с представителями Океании; Узбекистан-3 — Йемен: Наш третий состав пройдет проверку шахматистами из Йемена;

Женщины: Узбекистан-1 — Аргентина: Наша основная женская команда встретится с представительницами знаменитой южноамериканской школы; Узбекистан-2 — Кыргызстан: В дерби Центральной Азии состоится принципиальный матч против девушек из соседней республики; Куба — Узбекистан-3: Третья женская команда сразится с опытной сборной Кубы из Латинской Америки.



Ожидается, что поединки 4-го тура на самаркандских коврах станут стратегическим поворотом в борьбе сборных Узбекистана за медали и выходом на верхние строчки таблицы.

Как вы думаете, смогут ли мужская и женская сборные Узбекистана по итогам сегодняшнего 4-го тура войти в ТОП-3 и захватить лидерство в чемпионской гонке? Какой счет вы ожидаете в противостояниях с Турцией и Аргентиной? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь новостями этой исторической Шахматной олимпиады в Самарканде со всеми любителями спорта и друзьями!