Флагман OnePlus 16: представлен аккумулятор 9000 мА·ч и экран 185 Гц

Рынок смартфонов готовится встретить еще одно рекордное устройство. Как сообщает издание иксбт.ком, известный инсайдер Абхишек Ядав раскрыл все основные технические характеристики будущего флагмана — смартфона OnePlus 16. Ожидается, что эта модель установит новые стандарты в мобильной индустрии благодаря своей огромной мощности и передовым возможностям. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Одной из самых примечательных особенностей нового устройства стал его дисплей. Согласно данным, смартфон будет оснащен экраном модели БОЭ Кс4. Хотя стандартная частота обновления составляет 165 Гц, в некоторых специальных играх этот показатель может достигать рекордных 185 Гц. Это обеспечит геймерам невероятно плавный и комфортный визуальный опыт.

Рекордная мощность и производительность

Автономность устройства также заслуживает восхищения. Инсайдер утверждает, что флагман OnePlus 16 будет оснащен сверхъемким аккумулятором на 9000 мА·ч. Для быстрой зарядки такой огромной батареи предусмотрены технологии проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт.

Аппаратная часть смартфона также впечатляет. В ее основе лежит еще официально не представленный мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro. Также сообщается, что устройство будет поддерживать современный диапазон 5Г н79 и работать на программной платформе КолорОС 17.

Возможности камеры

В плане фотосъемки флагман также претендует на лидерство в своем классе. Основная камера устройства будет оснащена 200-мегапиксельным сенсором с оптическим форматом 1/1,4 дюйма. Кроме того, в блоке на задней панели разместятся еще две камеры по 50 Мп каждая — сверхширокоугольный и перископический модули.

Для справки: инсайдер Абхишек Ядав, распространивший эту информацию, ранее уже был известен своими точными прогнозами. Ранее он верно раскрыл технические характеристики смартфонов Xiaomi Ми 10Т, Ми 10Т Pro и Ми 10Т Lite до их официального анонса. Эти утечки данных также вызывают большой интерес у любителей технологий.