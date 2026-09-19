Алекс Баэна назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом мира

·26·Спорт
Алекс Баэна назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом мира

Полузащитник «Атлетико Мадрид» Алекс Баэна назвал талант «Барселоны» Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года. В интервью ДАЗН футболист признал своего партнера по национальной сборной сильнейшим игроком мира на данный момент, сравнив его с Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, столь высокая оценка последовала после яркой игры 19-летнего вингера в прошлом сезоне. Ламин Ямаль завоевал два внутренних трофея со своим клубом и добился значительных успехов на международной арене в составе сборной.

Главные претенденты на награду

Алекс Баэна озвучил свою личную тройку фаворитов на предстоящий «Золотой мяч». По его мнению, награды достойны Ламин Ямаль, Родри и Лионель Месси.

  • Ламин Ямаль — на первом месте как лучший футболист мира.
  • Родри — за высокий уровень игры на чемпионате мира и статус лучшего игрока.
  • Лионель Месси — за то, что даже в 39 лет он показывает результаты, недостижимые для многих.
Баэна отметил, что смог вблизи оценить талант молодого игрока во время летних сборов сборной Испании. По его словам, уникальные движения, свойственные Ламину, невозможно увидеть у других профессиональных футболистов.

Представитель «Атлетико Мадрид» признался, что раньше у него была привычка смотреть матчи только ради игры Лионеля Месси, а сейчас он не пропускает игры «Барселоны» именно из-за Ламина Ямаля. Подобное уважение свидетельствует о том, каких высот достигает молодая звезда.

Для справки, церемония награждения 70-го обладателя «Золотого мяча» запланирована на 26 октября в Лондоне. В прошлом сезоне Ямаль записал на свой счет 24 гола и 18 результативных передач в составе клуба и сборной.

Однако перед престижной церемонией и Алексу Баэне, и Ламину Ямалю предстоит сосредоточиться на важных матчах своих клубов в рамках чемпионата Ла Лиги.

Ламин ЯмальАлекс БаэнаЗолотой мячЛионель МессиЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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