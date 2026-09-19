Алекс Баэна назвал Ламина Ямаля лучшим футболистом мира
Полузащитник «Атлетико Мадрид» Алекс Баэна назвал талант «Барселоны» Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч» 2026 года. В интервью ДАЗН футболист признал своего партнера по национальной сборной сильнейшим игроком мира на данный момент, сравнив его с Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Как передает Goal.com, столь высокая оценка последовала после яркой игры 19-летнего вингера в прошлом сезоне. Ламин Ямаль завоевал два внутренних трофея со своим клубом и добился значительных успехов на международной арене в составе сборной.
Главные претенденты на наградуАлекс Баэна озвучил свою личную тройку фаворитов на предстоящий «Золотой мяч». По его мнению, награды достойны Ламин Ямаль, Родри и Лионель Месси.
- Ламин Ямаль — на первом месте как лучший футболист мира.
- Родри — за высокий уровень игры на чемпионате мира и статус лучшего игрока.
- Лионель Месси — за то, что даже в 39 лет он показывает результаты, недостижимые для многих.
Представитель «Атлетико Мадрид» признался, что раньше у него была привычка смотреть матчи только ради игры Лионеля Месси, а сейчас он не пропускает игры «Барселоны» именно из-за Ламина Ямаля. Подобное уважение свидетельствует о том, каких высот достигает молодая звезда.
Для справки, церемония награждения 70-го обладателя «Золотого мяча» запланирована на 26 октября в Лондоне. В прошлом сезоне Ямаль записал на свой счет 24 гола и 18 результативных передач в составе клуба и сборной.
Однако перед престижной церемонией и Алексу Баэне, и Ламину Ямалю предстоит сосредоточиться на важных матчах своих клубов в рамках чемпионата Ла Лиги.
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