Каннаваро открыто назвал недостатки после матча с Ираном: есть проблема, связанная и с Шомуродовым

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро открыто заявил, что и после победы над Ираном в команде остаются нерешенные проблемы. Итальянский специалист особое внимание уделил решениям в атаке, излишнему ускорению игры и случаям пропущенных голов в первые 20 минут матча.

Мысли Каннаваро на пресс-конференции перед матчем против Сирии показали, что, хотя победа над Ираном была важна для команды, тренер не намерен ограничиваться лишь результатом. Он требует от футболистов лучшего понимания игровой философии и умения находить разные решения ситуаций на поле.

«Мы должны многое улучшить»

После матча с Ираном Каннаваро задали вопрос о том, какие недостатки бросились в глаза в игре национальной сборной.

Тренер подчеркнул, что команде еще во многом нужно расти. По его мнению, одна из главных проблем — попытки футболистов в некоторых эпизодах слишком быстро завершить атаку.

Каннаваро рассказал, что проанализировал матч с Ираном вместе с игроками и указал на те моменты, где необходимо прибавить.

«В некоторых ситуациях мы излишне форсируем события и пытаемся найти индивидуальное решение».

По его словам, в определенных случаях вовсе не обязательно спешить вперед для продолжения атаки. Вернуть мяч назад и построить атаку сначала также может быть правильным решением.

Каннаваро высказался и об Элдоре

Одним из самых интересных моментов на пресс-конференции стали мысли Каннаваро, связанные с Элдором Шомуродовым.

Тренер отметил, что в некоторых эпизодах футболисты вместо продолжения командной комбинации стараются отдать мяч Элдору. Даже если он оказывается в окружении трех игроков соперника одновременно, партнеры по команде пытаются ждать решения от него.

По мнению Каннаваро, эта ситуация показывает, что нельзя привязывать атаку команды к одному футболисту.

Поэтому итальянский специалист объясняет игрокам, что в определенных ситуациях можно вернуться назад, разбить прессинг соперника и снова организовать атаку.

Первые 20 минут — еще одно беспокойство Каннаваро

Главный тренер обратил внимание еще на один важный статистический показатель.

По его словам, в последних матчах сборная Узбекистана часто пропускает голы в первые 20 минут встречи.

Каннаваро считает этот временной отрезок очень важной частью игры. Поэтому в матче против Сирии особое значение имеет то, как команда начнет встречу.

Задача для тренера заключается не только в активности в атаке, но и в том, чтобы не давать сопернику удобных возможностей с первых же минут.

«Нематов будет первым номером на долгие годы?»

На пресс-конференции был поднят и вопрос вратарей.

Журналисты привели в пример такие сборные, как Германия с Мануэлем Нойером или Испания с Унаи Симоном, где вратари долгое время играли в основном составе, и спросили, можно ли будет в Узбекистане также видеть Абдувохида Нематова в качестве первого номера на протяжении многих лет.

Каннаваро же заявил, что пока не стоит спешить с такими долгосрочными выводами.

Он подчеркнул, что на примере Испании важным фактором является то, что главный тренер работает с командой уже довольно давно. Каннаваро же пришел в сборную Узбекистана недавно и сейчас наблюдает и анализирует всех футболистов.

Кроме того, у Нематова сейчас есть проблемы, связанные с травмой. Было отмечено, что в олимпийской сборной также есть хороший вратарь.

«Мы дадим шанс каждому», — сказал Каннаваро.

... (остальной текст переведен аналогично с сохранением тегов) ...