Каннаваро высказался об игре против Ирана, а Шомуродов назвал важную цель

Национальная сборная Узбекистана провела пресс-конференцию перед товарищеским матчем против Ирана в Фергане. В ней приняли участие главный тренер Фабио Каннаваро и капитан команды Элдор Шомуродов, которые высказались о предстоящей игре, отмене запланированного матча с Аргентиной, а также об изменениях в составе после чемпионата мира.

Особенно привлекли внимание мысли Каннаваро о сборной Ирана и цель Шомуродова перед национальной командой.

Каннаваро: «Не нужно давать Ирану лишних описаний»

Фабио Каннаваро подчеркнул на пресс-конференции, что сборная Узбекистана выйдет на поле против хорошо сформированного соперника после чемпионата мира.

По словам итальянского специалиста, именно по этой причине он попросил Ассоциацию футбола Узбекистана провести товарищеский матч с одним из сильных соперников.

«После чемпионата мира мы сыграем в товарищеском матче против хорошо сформированной команды. Лично я попросил АФУ сыграть против одной из топ-команд».

Каннаваро также отдельно остановился на потенциале сборной Ирана.

«Об Иране не нужно говорить лишнего. Это лучшая команда в Азии, в ее составе есть опытные игроки».

Матч между Узбекистаном и Ираном пройдет 24 сентября в Фергане. Начало игры запланировано на 19:00 по ташкентскому времени.

Шомуродов: «Мы должны побеждать в каждом матче»

А капитан национальной сборной Элдор Шомуродов заявил, что, несмотря на изменения в составе, главная цель команды осталась прежней.

По его словам, каждый матч важен для национальной сборной с точки зрения результата и опыта.

«Спустя некоторое время национальная команда собралась с большими изменениями. Наша цель никогда не менялась. Мы должны выходить на поле и побеждать в каждом матче».

Шомуродов отметил, что поддержка болельщиков в Фергане также станет важным фактором для футболистов.

По словам капитана, он высоко оценил атмосферу на стадионе и в Фергане, когда они играли там с молодежным составом национальной сборной против Новой Зеландии.

«В последний раз, когда мы играли в Фергане против Новой Зеландии в составе молодежной сборной, на стадионе создалась потрясающая атмосфера. Мы постараемся победить в предстоящем матче».

«Будет ли отставка в случае неудачного выступления на Кубке Азии?»

На пресс-конференции Каннаваро также задали вопрос, касающийся его будущего.

Журналист спросил специалиста, может ли он уйти в отставку в случае неудачного выступления сборной Узбекистана на Кубке Азии.

Каннаваро ответил на вопрос с долей юмора:

«Мы говорим о завтрашнем матче», — сказал он с улыбкой.

Таким образом, итальянский специалист дал понять, что в данный момент сосредоточен на игре против Ирана.

Почему был отменен матч с Аргентиной?

Один из самых вызывающих интерес вопросов на пресс-конференции касался отмены запланированного товарищеского матча со сборной Аргентины.

Каннаваро подтвердил, что узбекская сторона вела переговоры с Аргентиной.

Однако за три недели до игры Федерация футбола Аргентины сообщила, что не будет участвовать в этой встрече.

Сообщается, что причиной этого стали планы, связанные с прощанием Лионелья Месси в национальной сборной.

«Мы действительно вели переговоры со сборной Аргентины. Но за три недели до матча Федерация футбола Аргентины отказалась участвовать в этой встрече из-за прощания Месси».

Каннаваро также сообщил, что узбекская сторона искала для Аргентины другого соперника надлежащего уровня.

«Да, Сирия не такая сильная, как Аргентина. Но мы старались найти такую же топ-команду, как Аргентина. Однако найти такую возможность не удалось».

Могут ли вернуться футболисты, игравшие на чемпионате мира?

Каннаваро также задали вопрос о футболистах, защищавших честь Узбекистана на чемпионате мира, но не вызванных в текущий сбор.

Тренер четко дал понять, что двери национальной сборной для этих игроков не закрыты.

«Двери национальной сборной открыты для всех».

Каннаваро отметил, что некоторые футболисты получили травмы, некоторые не смогли найти клубы, а у других снизилась спортивная форма.

В то же время специалист заявил, что хорошо знает их возможности и в будущем они снова могут быть вызваны в национальную сборную.

А в этом сборе решено дать шанс другим футболистам.

Почему важна игра против Ирана?

Матч в Фергане имеет для Узбекистана более широкое значение, чем просто товарищеская встреча. После чемпионата мира появляется возможность протестировать новых футболистов в составе, сформировать новый тактический облик команды и оценить состояние игроков на фоне сильного соперника.

А Иран — один из хорошо знакомых соперников для Узбекистана. Сам Каннаваро особо подчеркнул, что в этой команде есть опытные игроки.

Поэтому в матче в Фергане в центре внимания болельщиков будет не только результат, но и то, как сборная Узбекистана будет выглядеть после чемпионата мира.

Новый этап для Каннаваро, новое испытание для Шомуродова

Сборная Узбекистана впервые в своей истории стала участницей мундиаля на чемпионате мира 2026 года. И теперь перед командой стоит новый этап.

Для Каннаваро в этом процессе одной из важных задач остается еще более глубокое изучение состава, усиление конкуренции среди игроков и формирование команды, подходящей для последующих турниров.

А капитан команды Элдор Шомуродов открыто заявил, что главная цель в этом процессе не изменилась: национальная сборная выходит на поле за победой в каждом матче.

Матч против Ирана в Фергане станет очередным испытанием этого нового этапа. Каннаваро выбрал сильного соперника, а Шомуродов заявил о цели победить. А каким будет продолжение этих слов на поле, станет известно 24 сентября.