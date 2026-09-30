В анализе волос «Сейран» обнаружили кокаин

В турецких СМИ распространились сообщения о результатах проверки известной актрисы Афры Сарачоглу на наркотики. Согласно информации, в образце волос актрисы был обнаружен кокаин.

Этот результат стал известен после судебно-медицинской экспертизы, проведенной в рамках расследования дела о наркотиках с участием знаменитостей в Турции.

Афра Сарачоглу знакома узбекским зрителям по ролям Сейран в сериале «Зимородок» («Yalı Çapkını») и в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери» («Fazilet Hanım ve Kızları»).

Результат актера Араса Булута Ийнемли, также прошедшего проверку в рамках этого расследования, оказался отрицательным. Сообщается, что в его анализах запрещенных веществ не выявили.

Согласно данным, результаты судебно-медицинской экспертизы по данному делу приобщены к материалам следствия. На данный момент в распространяющихся сообщениях новых заявлений самих актеров по поводу результатов их тестов не приводится.

Таким образом, результаты анализов двух известных актеров, проверенных в рамках одного расследования, оказались разными.