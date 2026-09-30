В Узбекистане на газированные напитки могут нанести цветные маркировки

·34·Узбекистан
В Узбекистане на газированные напитки могут нанести цветные маркировки

В Узбекистане предлагается указывать количество сахара в газированных и других безалкогольных напитках с помощью специальных цветных обозначений. Согласно проекту, разработанному Министерством здравоохранения, новый порядок может быть введен с 1 января 2027 года.

Предлагаемые обозначения в зависимости от количества сахара будут следующими:

• 5–8 граммов/100 мл — «Содержание сахара среднее»

• 8–11 граммов/100 мл — «Содержание сахара высокое»

• 11 граммов и более — «Содержание сахара очень высокое. Частое употребление вредит здоровью»

Маркировку предлагается размещать на лицевой стороне упаковки, причем она должна занимать не менее 15 процентов площади упаковки.

Также должен иметься QR-код, предоставляющий информацию о составе продукта, калорийности и суточной норме потребления. Планируется также запретить ввоз на территорию страны продукции, не имеющей необходимой маркировки.

В проекте также содержится предложение о поэтапном ограничении продажи напитков с высоким содержанием сахара в образовательных учреждениях.

В настоящее время данные требования обсуждаются лишь в качестве проекта. Окончательные правила пока не утверждены.

Министерство здравоохранениягазированные напиткиколичество сахарамаркировка
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Установлены новые требования к продаже маркированной продукцииУстановлены новые требования к продаже маркированной продукции9 сентября 19:15В Узбекистане усилят контроль за оборотом золота и драгоценных камнейВ Узбекистане усилят контроль за оборотом золота и драгоценных камней12 июля 16:21Секрет долголетия: 5 продуктов, которые нужно немедленно исключить из своего рационаСекрет долголетия: 5 продуктов, которые нужно немедленно исключить из своего рационаСегодня 00:16«О‘» и «Г‘» теперь будут писаться по-другому? Сенат одобрил закон об алфавитной реформе«О‘» и «Г‘» теперь будут писаться по-другому? Сенат одобрил закон об алфавитной реформе10 сентября 14:59На территории Узбекистана зафиксировано очередное землетрясениеНа территории Узбекистана зафиксировано очередное землетрясение31 августа 15:07Новая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 местНовая эра на маршруте Ташкент–Бекабад: запущен электропоезд на 586 мест13 июля 11:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан