В Узбекистане на газированные напитки могут нанести цветные маркировки

В Узбекистане предлагается указывать количество сахара в газированных и других безалкогольных напитках с помощью специальных цветных обозначений. Согласно проекту, разработанному Министерством здравоохранения, новый порядок может быть введен с 1 января 2027 года.

Предлагаемые обозначения в зависимости от количества сахара будут следующими:

• 5–8 граммов/100 мл — «Содержание сахара среднее»

• 8–11 граммов/100 мл — «Содержание сахара высокое»

• 11 граммов и более — «Содержание сахара очень высокое. Частое употребление вредит здоровью»

Маркировку предлагается размещать на лицевой стороне упаковки, причем она должна занимать не менее 15 процентов площади упаковки.

Также должен иметься QR-код, предоставляющий информацию о составе продукта, калорийности и суточной норме потребления. Планируется также запретить ввоз на территорию страны продукции, не имеющей необходимой маркировки.

В проекте также содержится предложение о поэтапном ограничении продажи напитков с высоким содержанием сахара в образовательных учреждениях.

В настоящее время данные требования обсуждаются лишь в качестве проекта. Окончательные правила пока не утверждены.