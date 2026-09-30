Сегодня в Айти-Нагое у Узбекистана 9 медалей: завоевано два золота

Для спортивной делегации Узбекистана завершился очередной результативный день на проходящих в Японии Азиатских играх. В соревнованиях, прошедших 30 сентября, наши спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Самые яркие результаты дня были зафиксированы в дзюдо и спортивной борьбе. Если Сита Кадамбаева и Айтжан Халмаханов стали чемпионами Азиатских игр, то еще два наших спортсмена удостоились серебряных, а пятеро — бронзовых медалей.

Два спортсмена — чемпионы Азиатских игр

30 сентября копилка делегации Узбекистана пополнилась двумя золотыми медалями.

Сита Кадамбаева в соревнованиях по дзюдо оставила позади всех соперниц в своей весовой категории, дошла до финала и, одержав победу в решающем поединке, стала чемпионкой Азиатских игр.

А в спортивной борьбе Айтжан Халмаханов принес Узбекистану очередную золотую медаль. Он показал достойный результат в финальном поединке и завоевал чемпионство.

Две золотые медали стали важнейшими результатами программы 30 сентября для делегации Узбекистана.

Добавились и две серебряные медали

В течение дня еще два наших спортсмена дошли до финала и довольствовались серебряными медалями.

Дзюдоист Абдурахим Нутфуллоев успешно выступил в своей весовой категории и боролся в финале. После поражения в решающем поединке он стал обладателем серебряной медали Азиатских игр.

В спортивной борьбе в число призеров вошел Рафаэль Сицуашвили. Он также завершил соревнование с серебряной медалью.

Боксеры завоевали три бронзы

Узбекские боксеры также внесли весомый вклад в копилку медалей делегации 30 сентября.

Феруза Казакова, Ситора Турдибекова и Шавкатжон Болтаев стали обладателями бронзовых медалей в своих весовых категориях.

Их результаты были записаны как очередные награды для узбекского бокса на Азиатских играх.

Еще бронза по дзюдо и спортивной борьбе

Помимо боксеров, на пьедестал почета поднялись и представители Узбекистана по дзюдо и спортивной борьбе.

Самариддин Кучкаров одержал победу в схватке за бронзовую медаль по дзюдо и занял третье место.

А в спортивной борьбе Жалгасбай Бердимуратов преуспел в поединке за бронзовую медаль и принес делегации Узбекистана еще одну награду.

Призеры из Узбекистана 30 сентября

Медаль Спортсмен Вид спорта Золото Сита Кадамбаева Дзюдо Золото Айтжан Халмаханов Спортивная борьба Серебро Абдурахим Нутфуллоев Дзюдо Серебро Рафаэль Сицуашвили Спортивная борьба Бронза Феруза Казакова Бокс Бронза Ситора Турдибекова Бокс Бронза Шавкатжон Болтаев Бокс Бронза Самариддин Кучкаров Дзюдо Бронза Жалгасбай Бердимуратов Спортивная борьба

9 наград за один день

Таким образом, 30 сентября спортивная делегация Узбекистана завоевала 9 медалей — 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых.

В результатах дня особенно велик вклад представителей дзюдо, спортивной борьбы и бокса. Два чемпионских титула, два финала и пять бронзовых медалей показали, что узбекские спортсмены продолжают борьбу за высокие результаты в Айти-Нагое.

На Азиатских играх впереди еще целый ряд соревнований. А значит, сохраняются возможности для дальнейшего пополнения медальной копилки делегации Узбекистана.