Рой Кин: Кубки Манчестер Сити нужно выбросить на помойку

·55·Спорт
Рой Кин: Кубки Манчестер Сити нужно выбросить на помойку

В интервью телеканалу ИТВ после матча сборной Англии против Чехии Манчестер Юнайтед легендарный бывший полузащитник клуба Рой Кин высказал свое резкое мнение по поводу скандалов вокруг «горожан». Как сообщает Goal.com, известный в прошлом футболист подверг жесткой критике достижения соперника в последние годы, усомнившись в их честности. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В своем выступлении Кин Манчестер Сити отметил, что футболисты побеждали на поле, но делали это обманным путем. По его мнению, ценность завоеванных трофеев и медалей утрачена, и их стоит просто выбросить.

Судьба трофеев и медалей

Бывший полузащитник заявил, что руководство клуба продолжало гнуть свою линию, прекрасно осознавая, что эта ситуация причиняет боль многим людям. Если бы он был игроком в то время, он бы без колебаний выбросил свои медали в мусорное ведро.

Кин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам чистого спорта, и уделил особое внимание тому, как была нарушена конкурентная среда. Он еще раз напомнил, что честность в футбольном мире должна стоять на первом месте.

Сложная ситуация для клуба и игроков

В ходе беседы Рой Кин также затронул трудности, с которыми сталкиваются люди, работающие в таких условиях. По его словам, ситуация складывается крайне непросто для футболистов, тренерского штаба и всего клуба в целом.

Он также добавил, что равнодушное отношение владельцев клуба к нарушениям правил подрывает репутацию команды. Он признал, что в такой атмосфере поддерживать высокий уровень совершенства и продолжать работу крайне сложно.

Рой КинМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедАнглийский футболGoal com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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