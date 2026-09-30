Фабио Каннаваро раскрыл секрет: кто сыграет против Сирии?

·57·Спорт
Фабио Каннаваро раскрыл секрет: кто сыграет против Сирии?

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Сирии поделился информацией о возможных изменениях в составе и состоянии игроков.

По словам итальянского специалиста, после матча с Ираном у команды было больше времени на подготовку. Однако он подчеркнул, что опасения перед матчем с Сирией выше.

Чего ждет Каннаваро от матча с Сирией?

Каннаваро отметил, что перед матчем с Ираном не было необходимости отдельно мотивировать футболистов, так как уровень соперника сам по себе служил достаточной мотивацией.

В матче против Сирии тренер ожидает от подопечных еще более высокого темпа и приверженности своей философии.

«Мы не должны отходить от нашей философии», — заявил Каннаваро.

Главный тренер также сообщил, что Мухаммадрасул Абдумаджидов из-за некоторых проблем не сможет выйти на поле в матче с Сирией.

Состав на матч с Сирией изменится

На пресс-конференции Каннаваро ответил на вопрос о возможной ротации в составе.

Тренер подтвердил эту вероятность. Он подчеркнул, что после Сирии сборную Узбекистана ждет еще один матч — против Южной Кореи.

В связи с этим планируется правильно распределить нагрузку на футболистов и дать игровое время как можно большему числу игроков.

Каково состояние Абдувахида Нематова?

Еще один вопрос, интересующий болельщиков сборной Узбекистана — это состояние вратаря Абдувахида Нематова.

По словам Каннаваро, у Нематова небольшая травма руки. Хотя тренер отметил, что повреждение несерьезное, участие игрока в матче с Сирией пока под вопросом.

Ожидается окончательное заключение врачей команды. После этого будет принято решение о том, выйдет ли Нематов на поле или останется в запасе.

Игроки олимпийской сборной также могут поехать в Корею

Каннаваро также ответил на вопрос об участии игроков олимпийской сборной в матче против Южной Кореи.

Он сообщил, что постарается взять их на игру с Кореей. В то же время существует вероятность предоставления отдыха некоторым футболистам в зависимости от ситуации.

Таким образом, матч против Сирии будет важен не только с точки зрения результата, но и для оценки состояния игроков и формирования оптимального состава на следующую встречу.

Теперь все внимание на матч с Сирией

Для Каннаваро игра с Сирией станет возможностью еще раз протестировать новую философию команды.

После жесткой конкуренции в матче с Ираном сборная Узбекистана теперь готовится к встрече иного характера. Возможная ротация в составе, состояние Нематова и отсутствие Абдумаджидова стали главными вопросами накануне матча.

Сам Каннаваро намерен искать ответ на поле: высокий темп, собственная философия и больше возможностей для игроков — именно такие задачи стоят перед Узбекистаном в предстоящем матче с Сирией.

Фабио КаннавароСирияАбдувахид Нематовсборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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