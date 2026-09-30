Женщина из Бруклина уже 20 лет живет только в зеленом цвете

·42·Мир
Женщина из Бруклина уже 20 лет живет только в зеленом цвете

В нью-йоркском районе Бруклин живет женщина, которая привлекает внимание многих своей внешностью и образом жизни. Элизабет Свитхарт (Элизабет Свитеарт) уже на протяжении 20 лет почти полностью подчиняет свою жизнь зеленому цвету. Из-за этого она известна как «Зеленая леди Бруклина».

У нее зеленого цвета абсолютно всё — начиная от волос, одежды и обуви и заканчивая практически всеми предметами в доме. Стены в комнатах, мебель и различные аксессуары выполнены именно в этом оттенке.

Элизабет Свитхарт по профессии художник и дизайнер тканей. Она переехала в Нью-Йорк из Канады в 1964 году. Позже она основала собственную дизайн-студию. Созданные ею узоры тканей использовались в коллекциях различных известных модных брендов.

Примерно с 2000-х годов зеленый цвет стал для нее чем-то большим, чем просто стиль одежды. Постепенно этот цвет превратился в неотъемлемую часть ее повседневной жизни и личного стиля.

Сама Элизабет объясняет свою любовь к зеленому цвету тем, что он дарит людям позитивное настроение. Глядя на ее жизнь, можно заметить зеленый цвет не только в одежде, но и в окружающей ее обстановке.

Интересно, что она остается верна одному цвету на протяжении стольких лет и смогла превратить его в свой уникальный стиль.

Элизабет СвитхартЗеленая леди БруклинаНью-ЙоркМода и дизайн
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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