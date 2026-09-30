Geely представляет новый кроссовер Galaxy Баттлешип 700

·18·Авто
Geely представляет новый кроссовер Galaxy Баттлешип 700

Компания Geely готовится к выводу на рынок своего первого интеллектуального крупногабаритного внедорожного кроссовера — модели Galaxy Баттлешип 700. Согласно данным иксбт.ком, продажи этой модели начнутся 10 октября текущего года, а стартовая цена составит от 199 800 юаней. Автомобиль создан на базе фирменной архитектуры GTA и сочетает в себе современные технологии с серьезными внедорожными характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Внешний вид нового кроссовера выполнен в оригинальном и внушительном стиле. Кузов автомобиля отличается угловатыми формами, расширенными колесными арками и массивной прямоугольной решеткой радиатора с непрерывной светодиодной полосой дневных ходовых огней. Кроме того, подсвечиваемый логотип, черные матовые рейлинги на крыше и полноразмерное запасное колесо, закрепленное на задней двери, подчеркивают его истинный внедорожный характер.

Технические характеристики и габариты

Galaxy Баттлешип 700 обладает внушительными размерами: длина составляет 5085 мм, ширина — 1999 мм. Высота может варьироваться от 1895, 1912 до 1925 мм в зависимости от модификации. Колесная база автомобиля составляет 2900 мм, что обеспечивает простор и комфорт в салоне.

В салоне наряду с современными удобствами для водителя и пассажиров сохранены и традиционные решения. Специалисты Geely предпочли оставить физические кнопки и переключатели. В частности, предусмотрен отдельный селектор для управления режимами движения (интеллектуальный, экономичный, комфортный и спортивный). В оснащение также входят панорамная крыша и передние сиденья с аудиосистемой, встроенной в подголовники.

Возможности и безопасность

Динамическое управление автомобилем осуществляется с помощью системы ГВМК. По данным компании, благодаря этой системе кроссовер успешно проходит знаменитый «лосиный тест» на скорости 80 км/ч. Интеллектуальная система полного привода автоматически распределяет тяговое усилие между передней и задней осями.

Внедорожный потенциал модели дополнен рядом передовых функций:

  • Возможность движения боком
  • Функция разворота на 180 градусов
  • Продолжение движения при проколе шины
  • Система автоматического предотвращения столкновений с препятствиями
Автомобиль также демонстрирует высокие результаты при преодолении водных преград, справляясь с бродом глубиной до 800 миллиметров. Кроме того, предусмотрена спутниковая связь, важная для экстремальных условий, что делает Galaxy Баттлешип 700 конкурентоспособным в своем классе.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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