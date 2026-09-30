Шаг к золоту: Абдурахим Тутфуллоев завоевал серебро в Айти–Нагое

·38·Спорт
Шаг к золоту: Абдурахим Тутфуллоев завоевал серебро в Айти–Нагое

Делегация Узбекистана завоевала еще одну медаль в Айти–Нагое. Выступавший в весовой категории до 66 килограммов по дзюдо Абдурахим Тутфуллоев дошел до финала и в итоге стал обладателем серебряной медали.

В решающем поединке наш соотечественник уступил Елку Казирбеку из Монголии и завершил соревнование на втором месте.

Об этом сообщило Министерство спорта Республики Узбекистан.

Решающий бой в финале

Финал в весовой категории до 66 килограммов стал для Тутфуллоева важнейшим противостоянием на Азиатских играх. Он вышел на татами против представителя Монголии Елка Казирбека в борьбе за чемпионство.

Однако на этот раз соперник оказался сильнее. В результате Тутфуллоев, остановившись в шаге от золотой медали, довольствовался серебряной медалью.

Еще одна награда для узбекского дзюдо

Результат Тутфуллоева стал очередной наградой для узбекского дзюдо в Айти–Нагое.

После успешного выступления до финала наш соотечественник поднялся на вторую ступень пьедестала почета и пополнил копилку Узбекистана еще одной ценной медалью.

Абдурахим Тутфуллоев — обладатель серебряной медали Азиатских игр!

Соревнования в Айти и Нагое продолжаются. Спортсменов Узбекистана впереди ждут баталии за целый ряд других медалей. А серебро Тутфуллоева стало одним из очередных радостных результатов сегодняшнего дня.

Абдурахим ТутфуллоевАйти–НагояАзиатские игрыдзюдо Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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