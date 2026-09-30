«Ислам непобедим!»: Бразильский нокаутер Карлос Пратес бросил открытый вызов Махачеву

·37·Спорт
«Ислам непобедим!»: Бразильский нокаутер Карлос Пратес бросил открытый вызов Махачеву

Яркий представитель полусреднего веса UFC, бразильский боец смешанных единоборств Карлос Пратес, быстро завоевавший огромную популярность своими жуткий нокаутами, объявил о полной готовности к бою против одного из сильнейших чемпионов организации — Ислама Махачева.

В интервью известному проекту «Подкаст Коннект Каст», анализируя недавний поединок Махачева с Иэном Гэрри, Пратес резко опроверг миф о «непобедимости» дагестанского бойца: «Глядя на бой Махачев — Гэрри, я увидел, что Ислам не такой непобедимый соперник, как все думают. Конечно, он очень силен, двукратный чемпион... Но я не понимаю: почему все говорят, что его невозможно победить? Словно если Махачев повалит тебя в партер, ты не сможешь поднять голову. Как это я не смогу встать? Я устрою Исламу самый тяжелый бой в его жизни», — заявил он.

Бразильский ударник подчеркнул, что в своем лагере он оттачивает защиту от борьбы именно с проигрышных и неудобных позиций, выразив готовность сотворить сенсацию в октагоне.

«Опровержение мифа о непобедимости, секреты партера и смелый вызов»: 5 основных пунктов

Самые важные факты о «вызове», брошенном Карлосом Пратесом Исламу Махачеву:

  • «Ислам не непобедим»: Пратес внимательно изучил бой Махачева и Гэрри и раскрыл, что у чемпиона тоже есть слабые места;

  • Опровержение страха перед партером: Бразильский боец заявил, что не боится оказаться на земле в поединке с Исламом и сможет без труда подняться из партера;

  • Специальные борцовские тренировки: Карлос подчеркнул, что в тренировочном лагере постоянно ставит себя в неудобные и проигрышные позиции, отрабатывая защиту;

  • Обещание «самого тяжелого боя в жизни»: Пратес заявил, что если этот поединок состоится, Махачев столкнется с самым опасным и тяжелым испытанием в своей карьере;

  • Откровенное интервью в «Подкаст Коннект Каст»: Эти заявления прозвучали в эфире подкаста и положили начало новой волне обсуждений в мире ММА.

Классификация вероятного анализа противостояния Карлоса Пратеса и Ислама Махачева

Сравнение стилей, сильных сторон и показателей двух бойцов в октагоне:

Критерии анализа и показатели

Карлос Пратес (Претендент / Нокаутер)

Ислам Махачев (Действующий чемпион)

Стиль и школа боя

Муай-тай, кикбоксинг, агрессивный бразильский ударник

Самбо, вольная борьба и сбалансированный грэпплинг

Главный источник опасности

Ужасающий удар левой рукой, колени и тяжелая нокаутирующая мощь

Тейкдауны, контроль в партере и удушающие приемы

О слабых сторонах соперника

«Бой Махачева с Гэрри показал, что его можно победить»

Необходимость удерживать дистанцию против опасных ударников

Подготовка к партеру и борьбе

«Начинаю тренировки с проигрышной неудобной позиции»

Самый безупречный в мире контроль с верхней позиции

Психология в октагоне

Бесстрашные атаки, прессинг и готовность рисковать

Хладнокровный опыт, чемпионская дисциплина и терпение

Вероятный сценарий боя

Удержание на дистанции и быстрый нокаутирующий удар в стойке

Прижимание соперника к сетке, перевод на землю и изнурение

Экспертиза ММА и тактического спорта: способен ли Пратес действительно создать угрозу Махачеву?

Выводы экспертов смешанных единоборств:

  • «Кулак нокаутера и фактор неожиданности»: Карлос Пратес на данный момент считается одним из самых опасных чистых ударников в дивизионе; его ударную мощь и траекторию движений крайне сложно предсказать; если он сможет беспрерывно поражать чемпиона на ногах, это создаст серьезную угрозу для Махачева;

  • Проблема защиты от дагестанской борьбы: В истории многие ударники (Оливейра, Порье, Волкановски) обещали выбраться из партера Махачева, но в октагоне это оказывалось крайне сложной задачей; уверенность Пратеса в том, что он «без труда встанет из партера», во время боя может привести к тяжелой физической усталости и столкновению с удушающим приемом чемпиона;

  • Медийная дерзость бойца и планы UFC: Подобные смелые вызовы очень нравятся Дане Уайту и матчмейкерам; Пратес резко привлекает к себе внимание, и если он одержит еще несколько ярких побед, его выход на бой за чемпионский пояс может стать вполне реальным.

Как вы думаете, дерзкие слова Карлоса Пратеса о партере Махачева — это просто уверенность в себе и ПР-ход, или он действительно сможет противостоять борьбе чемпиона? Если бой между Исламом и Карлосом состоится, то в каком раунде и чем завершится это противостояние? Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях и делитесь этим громким аналитическим материалом для фанатов UFC с друзьями!

Карлос ПратесИслам МахачевUFCPodcast Connect Cast
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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