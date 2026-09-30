«Ислам непобедим!»: Бразильский нокаутер Карлос Пратес бросил открытый вызов Махачеву
Яркий представитель полусреднего веса UFC, бразильский боец смешанных единоборств Карлос Пратес, быстро завоевавший огромную популярность своими жуткий нокаутами, объявил о полной готовности к бою против одного из сильнейших чемпионов организации — Ислама Махачева.
В интервью известному проекту «Подкаст Коннект Каст», анализируя недавний поединок Махачева с Иэном Гэрри, Пратес резко опроверг миф о «непобедимости» дагестанского бойца: «Глядя на бой Махачев — Гэрри, я увидел, что Ислам не такой непобедимый соперник, как все думают. Конечно, он очень силен, двукратный чемпион... Но я не понимаю: почему все говорят, что его невозможно победить? Словно если Махачев повалит тебя в партер, ты не сможешь поднять голову. Как это я не смогу встать? Я устрою Исламу самый тяжелый бой в его жизни», — заявил он.
Бразильский ударник подчеркнул, что в своем лагере он оттачивает защиту от борьбы именно с проигрышных и неудобных позиций, выразив готовность сотворить сенсацию в октагоне.
«Опровержение мифа о непобедимости, секреты партера и смелый вызов»: 5 основных пунктов
Самые важные факты о «вызове», брошенном Карлосом Пратесом Исламу Махачеву:
«Ислам не непобедим»: Пратес внимательно изучил бой Махачева и Гэрри и раскрыл, что у чемпиона тоже есть слабые места;
Опровержение страха перед партером: Бразильский боец заявил, что не боится оказаться на земле в поединке с Исламом и сможет без труда подняться из партера;
Специальные борцовские тренировки: Карлос подчеркнул, что в тренировочном лагере постоянно ставит себя в неудобные и проигрышные позиции, отрабатывая защиту;
Обещание «самого тяжелого боя в жизни»: Пратес заявил, что если этот поединок состоится, Махачев столкнется с самым опасным и тяжелым испытанием в своей карьере;
Откровенное интервью в «Подкаст Коннект Каст»: Эти заявления прозвучали в эфире подкаста и положили начало новой волне обсуждений в мире ММА.
Классификация вероятного анализа противостояния Карлоса Пратеса и Ислама Махачева
Сравнение стилей, сильных сторон и показателей двух бойцов в октагоне:
Критерии анализа и показатели
Карлос Пратес (Претендент / Нокаутер)
Ислам Махачев (Действующий чемпион)
Стиль и школа боя
Муай-тай, кикбоксинг, агрессивный бразильский ударник
Самбо, вольная борьба и сбалансированный грэпплинг
Главный источник опасности
Ужасающий удар левой рукой, колени и тяжелая нокаутирующая мощь
Тейкдауны, контроль в партере и удушающие приемы
О слабых сторонах соперника
«Бой Махачева с Гэрри показал, что его можно победить»
Необходимость удерживать дистанцию против опасных ударников
Подготовка к партеру и борьбе
«Начинаю тренировки с проигрышной неудобной позиции»
Самый безупречный в мире контроль с верхней позиции
Психология в октагоне
Бесстрашные атаки, прессинг и готовность рисковать
Хладнокровный опыт, чемпионская дисциплина и терпение
Вероятный сценарий боя
Удержание на дистанции и быстрый нокаутирующий удар в стойке
Прижимание соперника к сетке, перевод на землю и изнурение
Экспертиза ММА и тактического спорта: способен ли Пратес действительно создать угрозу Махачеву?
Выводы экспертов смешанных единоборств:
«Кулак нокаутера и фактор неожиданности»: Карлос Пратес на данный момент считается одним из самых опасных чистых ударников в дивизионе; его ударную мощь и траекторию движений крайне сложно предсказать; если он сможет беспрерывно поражать чемпиона на ногах, это создаст серьезную угрозу для Махачева;
Проблема защиты от дагестанской борьбы: В истории многие ударники (Оливейра, Порье, Волкановски) обещали выбраться из партера Махачева, но в октагоне это оказывалось крайне сложной задачей; уверенность Пратеса в том, что он «без труда встанет из партера», во время боя может привести к тяжелой физической усталости и столкновению с удушающим приемом чемпиона;
Медийная дерзость бойца и планы UFC: Подобные смелые вызовы очень нравятся Дане Уайту и матчмейкерам; Пратес резко привлекает к себе внимание, и если он одержит еще несколько ярких побед, его выход на бой за чемпионский пояс может стать вполне реальным.
Как вы думаете, дерзкие слова Карлоса Пратеса о партере Махачева — это просто уверенность в себе и ПР-ход, или он действительно сможет противостоять борьбе чемпиона? Если бой между Исламом и Карлосом состоится, то в каком раунде и чем завершится это противостояние? Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях и делитесь этим громким аналитическим материалом для фанатов UFC с друзьями!
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