Беспрецедентная активность в истории: Новак Джокович установил рекорд в 21-м сезоне подряд

12-я ракетка мира, легенда мирового тенниса Новак Джокович продолжает демонстрировать феноменальную стабильность, редко встречающуюся в истории спорта. 28 октября в первом круге престижного турнира АТП-500, стартовавшего в швейцарском Базеле, сербская звезда провел тяжелый и напряженный матч против француза Уго Умбера, одержав волевую победу.

Благодаря этому успеху Джокович установил поразительный исторический рекорд, одержав минимум 20 побед в 21-м сезоне подряд за свою карьеру.

Камбэк в Базеле: трехсетовая драма против Умбера

Француз Уго Умбер, занимающий 38-ю строчку мирового рейтинга, начал поединок против опытного соперника очень активно:

Потеря в первом сете: В стартовой партии Умбер эффективно воспользовался своими шансами и добился преимущества со счетом 6:4;

Восстановление равновесия Джоковичем: Со второго сета сербский чемпион увеличил темп игры, резко сократил количество ошибок и завершил партию в свою пользу со счетом 6:3;

Решающая победа: В третьем, решающем сете Новак за счет хладнокровия и огромного опыта одержал победу со счетом 6:4, зафиксировав итоговый успех в матче (4:6, 6:3, 6:4);

Отличная форма: Джокович сумел победить своих соперников в 6 из 7 последних официальных матчей, в которых принимал участие.

Следующий соперник и детали турнира

Выступление сербского теннисиста в этом сезоне и его планы в Базеле выглядят следующим образом:

Предыдущие результаты в сезоне: Ранее Новак Джокович поднялся на чемпионский пьедестал на турнире АТП-500 в Пекине, однако неожиданно покинул последующий турнир «Мастерс» в Шанхае уже в первом круге;

Соперник во втором круге: На следующем этапе в Базеле Джокович выйдет на корт против опытного представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа;

Кратко о соревновании: Турнир в Базеле, начавшийся 26 октября, продлится до 1 ноября. Действующим чемпионом этого соревнования является молодая бразильская звезда Жоао Фонсека.

Тот факт, что Новак Джокович на протяжении 21 года ежегодно добивается как минимум 20 побед на самом высоком элитном уровне, является ярким доказательством его не только физической, но и невероятной ментальной силы.