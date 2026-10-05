Турнир ФИФА АСЭАН Куп в Джакарте завершился драматичным финалом. В матче за главный трофей Индонезия и Таиланд не смогли выявить победителя за 120 минут. Судьба чемпиона решилась в серии пенальти.

Примечательно, что решающую встречу обслуживала бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ахролом Рискуллаевым.

В серии пенальти Индонезия одержала победу со счетом 4:2 и завоевала чемпионский титул на домашнем турнире.

Драматичные события основного времени финала

5 октября в финале, прошедшем в Джакарте, хозяева поля сборная Индонезии сошлась с Таиландом.

В дебюте матча команды действовали осторожно. Счет был открыт на 84-й минуте.

Джеймс вывел Индонезию вперед — 1:0.

Однако радость хозяев длилась недолго. Спустя три минуты Санрон восстановил равновесие в составе Таиланда.

Основное время завершилось со счетом 1:1, и команды перешли к дополнительным таймам.

В дополнительное время победитель также не определился

Экстра-таймы добавили финалу еще больше драматизма.

На 111-й минуте Чамратсаме вновь вывел Таиланд вперед — 1:2.

Но хозяева не сдались.

На 116-й минуте Индонезия благодаря голу Багготта снова сравняла счет — 2:2.

Таким образом, 120 минут финала не выявили победителя.

Чемпиона определила серия пенальти

Судьба двух команд решалась в серии пенальти.

На этом этапе точнее действовали футболисты Индонезии. Хозяева выиграли серию со счетом 4:2 и завоевали главный трофей ФИФА АСЭАН Куп.

Таким образом, победителем турнира в Джакарте стала Индонезия.

Узбекистанские арбитры в финале

У этого соревнования есть и особая значимость для узбекского футбола.

Решающий поединок между Индонезией и Таиландом обслуживала бригада узбекистанских арбитров во главе с Ахролом Рискуллаевым.

Следовательно, узбекские судьи также работали на одном из важнейших матчей турнира ФИФА АСЭАН Куп в Джакарте — в финале.

Малайзия завоевала бронзовую медаль

В матче за 3-е место турнира сошлись Малайзия и Вьетнам.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 62-й минуте Тирни забил мяч, принесший победу Малайзии.

Таким образом, Малайзия обыграла Вьетнам со счетом 1:0 и заняла 3-е место в соревновании.

Итоги ФИФА АСЭАН Куп

Финал

Индонезия — Таиланд — 2:2

Серия пенальти — 4:2

Голы: Джеймс, 84; Багготт, 116 — Санрон, 87; Чамратсаме, 111.

Матч за 3-е место

Малайзия — Вьетнам — 1:0

Гол: Тирни, 62.

Соревнование в Джакарте завершилось настоящей футбольной драмой: в финале преимуществом владела сначала Индонезия, затем Таиланд, но хозяева на последних минутах вновь сравняли счет и решили исход чемпионства в серии пенальти.

Одним из самых примечательных моментов стало то, что в этом бескомпромиссном матче за главный трофей работали узбекистанские арбитры.