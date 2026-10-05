Определился чемпион в финале, где работали узбекистанские судьи
Турнир ФИФА АСЭАН Куп в Джакарте завершился драматичным финалом. В матче за главный трофей Индонезия и Таиланд не смогли выявить победителя за 120 минут. Судьба чемпиона решилась в серии пенальти.
Примечательно, что решающую встречу обслуживала бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ахролом Рискуллаевым.
В серии пенальти Индонезия одержала победу со счетом 4:2 и завоевала чемпионский титул на домашнем турнире.
Драматичные события основного времени финала
5 октября в финале, прошедшем в Джакарте, хозяева поля сборная Индонезии сошлась с Таиландом.
В дебюте матча команды действовали осторожно. Счет был открыт на 84-й минуте.
Джеймс вывел Индонезию вперед — 1:0.
Однако радость хозяев длилась недолго. Спустя три минуты Санрон восстановил равновесие в составе Таиланда.
Основное время завершилось со счетом 1:1, и команды перешли к дополнительным таймам.
В дополнительное время победитель также не определился
Экстра-таймы добавили финалу еще больше драматизма.
На 111-й минуте Чамратсаме вновь вывел Таиланд вперед — 1:2.
Но хозяева не сдались.
На 116-й минуте Индонезия благодаря голу Багготта снова сравняла счет — 2:2.
Таким образом, 120 минут финала не выявили победителя.
Чемпиона определила серия пенальти
Судьба двух команд решалась в серии пенальти.
На этом этапе точнее действовали футболисты Индонезии. Хозяева выиграли серию со счетом 4:2 и завоевали главный трофей ФИФА АСЭАН Куп.
Таким образом, победителем турнира в Джакарте стала Индонезия.
Узбекистанские арбитры в финале
У этого соревнования есть и особая значимость для узбекского футбола.
Решающий поединок между Индонезией и Таиландом обслуживала бригада узбекистанских арбитров во главе с Ахролом Рискуллаевым.
Следовательно, узбекские судьи также работали на одном из важнейших матчей турнира ФИФА АСЭАН Куп в Джакарте — в финале.
Малайзия завоевала бронзовую медаль
В матче за 3-е место турнира сошлись Малайзия и Вьетнам.
Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 62-й минуте Тирни забил мяч, принесший победу Малайзии.
Таким образом, Малайзия обыграла Вьетнам со счетом 1:0 и заняла 3-е место в соревновании.
Итоги ФИФА АСЭАН Куп
Финал
Индонезия — Таиланд — 2:2
Серия пенальти — 4:2
Голы: Джеймс, 84; Багготт, 116 — Санрон, 87; Чамратсаме, 111.
Матч за 3-е место
Малайзия — Вьетнам — 1:0
Гол: Тирни, 62.
Соревнование в Джакарте завершилось настоящей футбольной драмой: в финале преимуществом владела сначала Индонезия, затем Таиланд, но хозяева на последних минутах вновь сравняли счет и решили исход чемпионства в серии пенальти.
Одним из самых примечательных моментов стало то, что в этом бескомпромиссном матче за главный трофей работали узбекистанские арбитры.
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