Определился чемпион в финале, где работали узбекистанские судьи

·55·Спорт
Определился чемпион в финале, где работали узбекистанские судьи

Турнир ФИФА АСЭАН Куп в Джакарте завершился драматичным финалом. В матче за главный трофей Индонезия и Таиланд не смогли выявить победителя за 120 минут. Судьба чемпиона решилась в серии пенальти.

Примечательно, что решающую встречу обслуживала бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ахролом Рискуллаевым.

В серии пенальти Индонезия одержала победу со счетом 4:2 и завоевала чемпионский титул на домашнем турнире.

Драматичные события основного времени финала

5 октября в финале, прошедшем в Джакарте, хозяева поля сборная Индонезии сошлась с Таиландом.

В дебюте матча команды действовали осторожно. Счет был открыт на 84-й минуте.

Джеймс вывел Индонезию вперед — 1:0.

Однако радость хозяев длилась недолго. Спустя три минуты Санрон восстановил равновесие в составе Таиланда.

Основное время завершилось со счетом 1:1, и команды перешли к дополнительным таймам.

В дополнительное время победитель также не определился

Экстра-таймы добавили финалу еще больше драматизма.

На 111-й минуте Чамратсаме вновь вывел Таиланд вперед — 1:2.

Но хозяева не сдались.

На 116-й минуте Индонезия благодаря голу Багготта снова сравняла счет — 2:2.

Таким образом, 120 минут финала не выявили победителя.

Чемпиона определила серия пенальти

Судьба двух команд решалась в серии пенальти.

На этом этапе точнее действовали футболисты Индонезии. Хозяева выиграли серию со счетом 4:2 и завоевали главный трофей ФИФА АСЭАН Куп.

Таким образом, победителем турнира в Джакарте стала Индонезия.

Узбекистанские арбитры в финале

У этого соревнования есть и особая значимость для узбекского футбола.

Решающий поединок между Индонезией и Таиландом обслуживала бригада узбекистанских арбитров во главе с Ахролом Рискуллаевым.

Следовательно, узбекские судьи также работали на одном из важнейших матчей турнира ФИФА АСЭАН Куп в Джакарте — в финале.

Малайзия завоевала бронзовую медаль

В матче за 3-е место турнира сошлись Малайзия и Вьетнам.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 62-й минуте Тирни забил мяч, принесший победу Малайзии.

Таким образом, Малайзия обыграла Вьетнам со счетом 1:0 и заняла 3-е место в соревновании.

Итоги ФИФА АСЭАН Куп

Финал

Индонезия — Таиланд — 2:2

Серия пенальти — 4:2

Голы: Джеймс, 84; Багготт, 116 — Санрон, 87; Чамратсаме, 111.

Матч за 3-е место

Малайзия — Вьетнам — 1:0

Гол: Тирни, 62.

Соревнование в Джакарте завершилось настоящей футбольной драмой: в финале преимуществом владела сначала Индонезия, затем Таиланд, но хозяева на последних минутах вновь сравняли счет и решили исход чемпионства в серии пенальти.

Одним из самых примечательных моментов стало то, что в этом бескомпромиссном матче за главный трофей работали узбекистанские арбитры.

FIFA ASEAN CupАхрол РискуллаевДжакартаИндонезия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекские боксеры начали чемпионат Азии с победУзбекские боксеры начали чемпионат Азии с побед6 июля 18:5011 золотых медалей в Джакарте: две наши команды стали первыми в Азии!11 золотых медалей в Джакарте: две наши команды стали первыми в Азии!16 июля 19:3613 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медали13 финалов, 13 надежд: наши девушки выйдут на ринг в Джакарте в борьбе за золотые медали14 июля 17:23«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дерби«Если нам не будут мешать, мы станем чемпионами»: Моуринью после поражения в мадридском дерби21 сентября 19:31Две победы, два поражения в Аити-Нагое: результаты узбекских боксеровДве победы, два поражения в Аити-Нагое: результаты узбекских боксеров27 сентября 16:21Бухарский боксер Саидджамшид Джафаров стал чемпионом Европы в составе сборной АзербайджанаБухарский боксер Саидджамшид Джафаров стал чемпионом Европы в составе сборной Азербайджана26 сентября 13:13
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?