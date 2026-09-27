Две победы, два поражения в Аити-Нагое: результаты узбекских боксеров

На Азиатских играх Аити-Нагоя-2026 продолжаются четвертьфинальные поединки для боксеров из Узбекистана. Из четырех представителей, вышедших сегодня на ринг, двое пробились в полуфинал, а еще два спортсмена завершили борьбу за медали на стадии четвертьфинала.

Особенность четвертьфинальной стадии заключается в том, что победитель не только выходит в полуфинал, но и гарантирует себе медаль. По этой причине каждый бой на этом этапе имеет чрезвычайно важное значение для спортсменов. Бокссоревнования в Аити-Нагое проходят на арене «Дэйсен Арена Нисийо».

Представители Узбекистана приняли участие в четырех боях сегодняшней программы. По их итогам зафиксированы две победы и два поражения.

Абдумалик Халоков — в полуфинале!

Выступающий в весовой категории до 60 кг Абдумалик Халоков провел бой против филиппинца Хунмилардо Огайре.

Хотя представитель Филиппин старался оказать максимальное сопротивление, Халоков на протяжении всего боя демонстрировал свой опыт и мастерство.

В итоге судьи единогласным решением 5:0 отдали победу представителю Узбекистана.

Таким образом, Халоков уверенно преодолел четвертьфинальный барьер, вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль Азиатских игр.

Фазлиддин Эркинбоев также в полуфинале

Для чемпиона мира в весовой категории до 80 кг Фазлиддина Эркинбоева первый бой на Аити-Нагоя-2026 пришелся как раз на четвертьфинал.

Он поднялся на ринг против Язмина Мохаммеда из Шри-Ланки.

Однако бой продлился недолго. Соперник из-за травмы в первом раунде не смог продолжить поединок, и Эркинбоев прошел в следующий этап. По данным Асиан Боксинг, бой был остановлен на 58-й секунде.

Этот результат обеспечил Фазлиддину Эркинбоеву путевку в полуфинал и медаль Азиатских игр.

Таким образом, у представителей Узбекистана — Абдумалика Халокова и Фазлиддина Эркинбоева — путевки в полуфинал.

Нигина Уктамова была очень близка к победе

Защищавшая честь Узбекистана в весовой категории до 54 кг Нигина Уктамова в четвертьфинале померилась силами с представительницей Таиланда Натничей Чонгпронгкланг.

В бескомпромиссном поединке Уктамова действовала активно. Однако по окончании боя судьи отдали победу таиландской боксерше.

Решение было зафиксировано со счетом 2:3.

Асиан Боксинг также охарактеризовал этот поединок как очень упорное противостояние, подтвердив победу Чонгпронгкланг со счетом 3:2.

В результате выступление Нигины Уктамовой на Аити-Нагоя-2026 завершилось на стадии четвертьфинала.

Навбахор Хамидова также завершила участие в турнире

Другая узбекская боксерша в весовой категории до 65 кг Навбахор Хамидова в четвертьфинале встретилась с представительницей Индии Парвеен.

По итогам жаркого противостояния судьи отдали предпочтение индийской спортсменке. Парвеен одержала победу со счетом 5:0.

Таким образом, Хамидова также завершила свой путь на Аити-Нагоя-2026 в четвертьфинале.

Два представителя Узбекистана продолжат борьбу за медали

После сегодняшних результатов два члена сборной Узбекистана по боксу — Абдумалик Халоков и Фазлиддин Эркинбоев вышли в полуфинал.

Для этих двоих боксеров турнир еще продолжается. Теперь у них есть возможность выйти в финал и побороться за самые высокие результаты на Азиатских играх.

А Нигина Уктамова и Навбахор Хамидова завершили турнир без медалей.

Таким образом, сегодняшний день на рингах Аити-Нагои для представителей Узбекистана завершился смешанными эмоциями: два боксера вышли в полуфинал и обеспечили себе медали, а еще двое остановились в шаге от них в четвертьфинале.

Теперь все внимание приковано к полуфинальным боям Халокова и Эркинбоева.