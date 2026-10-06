Кристоф Дюгарри о Криштиану Роналду: Эго его поглощает

·2·Спорт
Кристоф Дюгарри о Криштиану Роналду: Эго его поглощает

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри выступил с резкой критикой в адрес Криштиану Роналду, заявив, что эго легендарного футболиста вредит его репутации. Победитель чемпионата мира 1998 года не скрыл своего глубокого разочарования последними скандалами вокруг форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Разногласия между Роналду и главным тренером сборной, а также споры по поводу игрового времени накалили обстановку. Выступая в эфире программы Ротен с'енфламме на RMC Sport, бывший игрок «Милана» и «Барселоны» обвинил пятикратного обладателя «Золотого мяча» в неуважении к своим соотечественникам.

Репутация под угрозой

По данным RMC Sport, Дюгарри выразил сожаление, что Роналду разрушил тот командный и позитивный образ, который он выстраивал десятилетиями. По его мнению, вместо того чтобы достойно уйти с большой сцены, в последние месяцы футболист становится жертвой собственного эго.

«Это очень печально, потому что это не тот образ, который он демонстрировал раньше. Он всегда казался человеком, ведущим здоровый образ жизни, играющим на команду и щедрым. Теперь же складывается впечатление, что в последние месяцы его эго поглощает его», — сказал бывший французский нападающий.

Эффективность на поле и пример для молодежи

Дюгарри добавил, что великий футболист должен уметь вовремя оценивать свои возможности и понимать, когда уровень его игры снижается. Он подчеркнул, что на последних трех международных турнирах сборная Португалии выглядела более сплоченной и эффективной без своего капитана.

Бывший футболист задался вопросом, какой пример подает португальской молодежи такой шум из-за разногласий с тренером и распределения игрового времени. Также на атмосферу в команде повлияло недопонимание с тренерским штабом и инцидент с уходом из расположения сборной перед международными матчами.

Хотя главный тренер на пресс-конференции подчеркнул, что двери сборной остаются открытыми, серьезный конфликт и холод в отношениях усложняют ситуацию. Пока неизвестно, как этот шаг после диалога между Роналду и руководством Федерации футбола Португалии повлияет на дальнейшее сотрудничество.

Криштиану РоналдуКристоф ДюгарриПортугалияФутболАль-Наср
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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