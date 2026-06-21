Абдукодир Хусанов против Криштиану Роналду: центральный дуэль в группе К

·80·Спорт
Абдукодир Хусанов против Криштиану Роналду: центральный дуэль в группе К

Ситуация в группе К чемпионата мира после первого тура значительно обострилась. Сборная Узбекистана, упустившая возможность в первом матче, в следующем туре встретится с Португалией. Перед этим поединком, который состоится 23 июня, представители футбольного мира активно обсуждают столкновение двух поколений — молодого и физически мощного защитника Абдукодира Хусанова и опытного нападающего Криштиану Роналду.

Искандер Сергалиев: Хусанов превосходит физически

Казахстанский футбольный эксперт Искандер Сергалиев в своем подкасте высоко оценил возможности узбекского защитника, отметив следующее:

"С физической точки зрения Абдукодир Хусанов, безусловно, сильнее. Однако выбор правильной позиции также является важным фактором. Качественные передачи Хусанова появились совсем недавно. Мы помним его первые игры в «Манчестер Сити», где в матче против «Челси» он допускал ошибки. Но с тех пор он значительно вырос и стал одним из самых ярких защитников английской Премьер-лиги. С точки зрения физических возможностей Хусанов может конкурировать с любым футболистом сборной Португалии".

Положение и показатели после первого тура

Обе команды в первом туре не смогли добиться ожидаемого результата. В следующей таблице сравнивается состояние команд и их лидеров:

Показатели

Португалия (Криштиану Роналду)

Узбекистан (Абдукодир Хусанов)

Результат первого тура

Ничья с ДР Конго (1:1)

Поражение от Колумбии (1:3)

Место в группе

В середине квартета

Без очков, на последнем месте

Состояние футболиста в 1-м туре

Одна из самых слабых игр, всего 25 касаний мяча за 90 минут

Не смог помешать нападающему соперника Луису Диасу забить гол и отдать голевую передачу

Возраст и преимущества

41 год, колоссальный опыт и тактическое мастерство

22 года, высокие физические данные и опыт в АПЛ

Время и место встречи

  • Дата: 23 июня

  • Время: 22:00 по ташкентскому времени

  • Стадион: Хустон Стадиум, город Хьюстон, США

  • Вместимость стадиона: 72 220 зрителей

Для подопечных Фабио Каннаваро этот матч имеет решающее значение на пути в плей-офф. Желаем удачи нашим представителям в этой ответственной игре, где столкнутся многолетний опыт и напор нового поколения.

Абдукодир ХусановКриштиану РоналдуУзбекистанПортугалияМанчестер Сити
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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