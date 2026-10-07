Узбекистан поднялся на одну строчку в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила очередной рейтинг национальных сборных. После осенних международных матчей национальная сборная Узбекистана поднялась на одну строчку и заняла 59-е место в мировом рейтинге.

С этим результатом Узбекистан идет на шестом месте среди сборных Азии.

Первая четверка мирового рейтинга осталась без изменений. Испания сохранила за собой первое место. За ней следуют Аргентина, Франция и Англия.

Португалия поднялась на две строчки, вошла в топ-5 и заняла 5-е место. Бразилия опустилась на одну строчку и заняла 6-е место. Марокко также опустилось на одну строчку, расположившись на 7-м месте.

Десятку сильнейших замыкают сборные Бельгии, Нидерландов и Мексики.

Десятка сильнейших в рейтинге ФИФА:

• Испания

• Аргентина

• Франция

• Англия

• Португалия

• Бразилия

• Марокко

• Бельгия

• Нидерланды

• Мексика

Самый высокий результат среди азиатских сборных принадлежит Японии. Япония занимает 17-е место в мировом рейтинге.

Иран расположился на 23-м, Австралия — на 26-м, Южная Корея — на 32-м, а Саудовская Аравия — на 55-м месте. Узбекистан же занимает 59-ю строчку.

Десятка сильнейших в Азии:

• Япония, 17-е место

• Иран, 23-е место

• Австралия, 26-е место

• Южная Корея, 32-е место

• Саудовская Аравия, 55-е место

• Узбекистан, 59-е место

• Катар, 60-е место

• Ирак, 63-е место

• ОАЭ, 65-е место

• Иордания, 72-е место