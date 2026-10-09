Сэр Алекс Фергюсон раскрыл подробности «таинственной встречи» с Пепом Гвардиолой в 2012 году

Величайший тренер в истории «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон в своей новой книге «Гамес оф Мй Лифе» раскрыл подробности тайной встречи, которая могла совершенно иначе повернуть ход истории современного футбола. Шотландская легенда поделился искренними и полными сожаления признаниями об ужине с Пепом Гвардиолой в Нью-Йорке в 2012 году и о том, почему он не смог привести испанского специалиста на «Олд Траффорд» в качестве своего преемника.

В момент встречи двух этих гигантов футбольного союза Гвардиола находился на отдыхе после четырех лет беспрецедентных успехов с «Барселоной», а Фергюсон стоял на пороге завершения карьеры и подыскивал себе достойного преемника.

«Я бы наливал больше Тиньянелло»: Главное сожаление сэра Алекса

Фергюсон подчеркивает в своих мемуарах, что неоднократно вспоминал тот исторический вечер в Нью-Йорке:

Опоздавшая встреча: «Я так много думал о том, что было бы, если бы наш ужин с Пепом в Нью-Йорке в 2012 году был организован на несколько месяцев раньше. В то время я еще окончательно не решил завершить карьеру», — пишет Фергюсон;

Желание повернуть время вспять: «Если бы я мог повернуть время вспять, мы бы встретились на несколько месяцев раньше. Я бы наливал ему больше Тиньянелло (знаменитый итальянский премиальный виноградный напиток) и сделал бы все возможное, чтобы убедить его в том, что его будущее — в Манчестере (в «Манчестер Юнайтед»)»;

«Жаль, будущее было здесь»: Шотландский тренер намекнул на пустоту, которая долгие годы оставалась нереализованной мечтой для болельщиков «Олд Траффорд», сказав: «Жаль. Для нас его будущее должно было быть именно здесь».

Выбор Пепа: Почему «Бавария» оказалась в приоритете?

В момент проведения встречи планы испанского тренера уже были сформированы:

Пик в «Барселоне»: Гвардиола всего за четыре года работы в испанской Ла Лиге оформил требл, завоевал ряд чемпионских титулов и главный трофей Лиги чемпионов;

Бундеслига как новый вызов: Насытившийся победами специалист твердо намерен был испытать себя в немецкой Бундеслиге, в частности у руля клуба «Бавария»;

Изменившаяся хронология: Сэр Алекс ушел из «МЮ» в 2013 году. А Гвардиола, проведя три ярких года в Мюнхене, в 2016 году отправился не в «Манчестер Юнайтед», а к их злейшим городским соперникам — «Манчестер Сити».

Если бы Гвардиола возглавил «Юнайтед»...

Это заявление Фергюсона погрузило футбольную общественность всего мира в водоворот исторических предположений:

Кризисный период «МЮ»: После ухода Фергюсона «Юнайтед», испытывавший трудности под руководством Дэвида Мойеса, Луи ван Гала, Жозе Моуринью, Оле-Гуннара Сульшера и Эрика тен Хага, утратил чемпионский дух;

Гегемония «Сити»: За 10 лет Гвардиола превратил «Манчестер Сити» в сильнейший клуб мира, выиграв все возможные трофеи.

Если бы в 2012 году беседа в том ресторане Нью-Йорка состоялась на несколько месяцев раньше, и сэру Алексу удалось бы уговорить Гвардиолу, облик не только манчестерского, но и всего мирового футбола за последние 10 лет выглядел бы совершенно иначе.