Похоже, Гвардиола пока не хочет возвращаться в футбол

Завершив долгую и плодотворную карьеру в «Manchester City», Пеп Гвардиола не планирует в ближайшее время возвращаться к тренерской деятельности. Сообщается, что испанский специалист пока не заинтересован в переговорах с новыми клубами.

По данным издания The Mirror, совладелец «Inter Miami» Дэвид Бекхэм рассматривал вариант приглашения Гвардиолы на пост главного тренера. Команда, выступающая в MLS, хотела привлечь известного испанского специалиста в центр своего проекта после ухода Хавьера Маскерано.

Этот план мог стать огромным шагом для «Inter Miami», ведь Пеп Гвардиола считается одним из самых влиятельных тренеров современного футбола. За время работы в «Barcelona», «Bayern» и «Manchester City» он оказал огромное влияние на футбол своей философией игры, стилем, основанным на контроле мяча, и тактическими инновациями.

Согласно источнику, руководство «Inter Miami» планировало обсудить возможное сотрудничество с Гвардиолой во время чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке. Этот период будет в центре внимания как для клуба, так и для футбола всего региона, поэтому команда Бекхэма хотела вывести свой проект на новый уровень с помощью такого специалиста, как Пеп.

Однако Гвардиола пока не проявляет интереса к подобным переговорам. По сообщениям, после 10 лет работы в «Manchester City» он хочет взять длительную паузу. Это решение можно понять, ведь в последние годы Пеп жил в условиях постоянного давления, больших матчей, борьбы за трофеи и высоких требований.

Период в «Manchester City» стал для Гвардиолы очень продуктивным. Он вывел клуб на новый уровень, привил команде четкий игровой стиль и сформировал эпоху абсолютного доминирования в английском футболе. Но работа на таком уровне требует огромной энергии, концентрации и душевных сил.

Поэтому испанский специалист хочет посвятить свое время семье. Он намерен на некоторое время отойти от футбола, чтобы сосредоточиться на личной жизни, отдохнуть в спокойной обстановке и не спеша обдумать свои следующие шаги.

Такое решение Гвардиолы может показаться неожиданным для футбольных болельщиков, ведь такие тренеры, как Пеп, всегда находятся в центре внимания топ-клубов. С какой бы командой его ни связывали, сразу появляются заголовки. Вариант с «Inter Miami» стал одним из них.

Особенно проект под руководством Дэвида Бекхэма в последние годы вызывает особый интерес в мировом футболе. Клуб из MLS пытается укрепить свой бренд за счет звезд и громких имен, и вполне естественно, что Гвардиола рассматривался как один из идеальных тренеров для этого проекта.

Но текущий настрой Пепа иной. Он не спешит в новую команду, под новое давление и новый проект. Говоря футбольным языком, Гвардиола сейчас нажал кнопку «пауза». Это может означать, что следующий этап его карьеры будет выбран еще более тщательно и обдуманно.

В то же время говорить о полном уходе Гвардиолы из тренерской деятельности пока рано. Его опыт, идеи и влияние на футбол еще очень ценны для многих клубов. Но пока он не чувствует себя готовым к новой работе.

«Inter Miami» же придется рассматривать другие варианты. После ухода Маскерано клубу нужен новый тренер, но план, связанный с Гвардиолой, пока выглядит труднореализуемым.

Для Пепа эта пауза может стать естественным периодом восстановления сил. В современном футболе тренеры, как и игроки, устают, чувствуют давление и иногда нуждаются в перезагрузке. Для такого максималиста, как Гвардиола, это особенно важно.

Теперь болельщики ждут ответа на один вопрос: когда и где Пеп вернется к работе? Пока точного ответа нет. Но ясно одно — если он вернется, это будет не просто новость. Футбольный мир будет наблюдать за началом еще одной великой главы.