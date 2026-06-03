Гвардиола сравнил Абдукодира Хусанова с Кайлом Уокером

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вновь тепло отозвался о защитнике сборной Узбекистана Абдукодире Хусанове. Испанский специалист особо отметил универсальность, физическую силу и видение поля узбекского футболиста.

Гвардиола охарактеризовал Хусанова как игрока, способного действовать на различных позициях в обороне. По его мнению, Абдукодир может эффективно играть как в центре защиты, так и практически на любом участке защитной линии. Исключением может стать лишь позиция левого защитника.

«Можно сказать, что он способен играть и в центре, и практически на всех позициях в линии обороны, за исключением левого защитника», — заявил Гвардиола.

Эта оценка показывает, насколько важным игроком становится Хусанов для «Манчестер Сити». Ведь для такого тренера, как Пеп Гвардиола, уделяющего огромное внимание тактическим деталям, универсальный защитник представляет особую ценность. Такой футболист позволяет тренеру применять различные игровые схемы, менять расстановку в зависимости от соперника и сохранять баланс в составе.

Испанский специалист также сделал особый акцент на видении поля Хусанова. Это крайне важный аспект для защитника. Ведь в современном футболе оборонец не ограничивается лишь отбором мяча или победами в единоборствах. Он должен читать игру наперед, принимать правильные решения с мячом и участвовать в начале атак команды.

«У него отличное видение поля, он надежен, стабилен и физически очень силен», — подчеркнул Гвардиола.

Эти слова являются огромным признанием для Хусанова. Ведь для стабильной игры в «Манчестер Сити» футболист должен быть не только физически мощным, но и умным, быстро мыслящим и тактически грамотным. И Гвардиола открыто говорит, что видит в Абдукодире именно эти качества.

Самое примечательное то, что Пеп Гвардиола сравнил Хусанова с Кайлом Уокером в его лучшие годы. Уокер на протяжении многих лет выделялся в обороне «Манчестер Сити» своей скоростью, физической мощью, надежностью в единоборствах и стабильностью в больших матчах.

«Как Кайл Уокер в свои лучшие годы», — сказал Гвардиола.

Такое сравнение — не просто комплимент. Кайл Уокер был одним из ключевых защитников в системе Пепа. Он играл огромную роль в противостоянии быстрым нападающим, страховке свободных зон в обороне и поддержании командного баланса. Сравнение Хусанова с таким игроком свидетельствует о высокой оценке его потенциала.

Адаптация Абдукодира Хусанова к английскому футболу становится особым поводом для гордости узбекских болельщиков. Найти свое место в таком требовательном в физическом и тактическом плане чемпионате, как АПЛ, непросто любому футболисту. Особенно сложно завоевать доверие тренера в клубе с такими высокими стандартами, как «Манчестер Сити».

Хусанов же за короткое время демонстрирует свои сильные стороны. Его физическая подготовка, скорость, умение читать атаки соперника и уверенные действия на поле получают высокую оценку тренерского штаба.

Конечно, Абдукодир все еще находится в процессе развития. Впереди у него еще много матчей, серьезных испытаний и сильных соперников. Но подобные слова Гвардиолы показывают, что футболист движется в правильном направлении. Получить похвалу от такого специалиста, как Пеп, — огромная мотивация для любого игрока.

Рост уровня Хусанова крайне важен и для сборной Узбекистана. Наличие в линии обороны футболиста высокого класса с международным опытом придает уверенности команде Каннаваро накануне чемпионата мира.

В матчах против таких сильных соперников, как Португалия, Колумбия и ДР Конго, физическая сила, скорость и умение читать игру Хусанова будут крайне необходимы. На мундиале каждый эпизод имеет решающее значение. В такие моменты опыт защитника, закаляющегося в топ-клубе, на вес золота.

Сравнение Хусанова с Кайлом Уокером от Гвардиолы — большое событие и для узбекского футбола. Это не просто мнение об одном игроке, а показатель того, какого уровня признания в мировом футболе достигает защитник из Узбекистана.

Абдукодир Хусанов находится на важном этапе своей карьеры. Но признание вокруг него растет с каждым днем. Теперь главная задача — постоянно доказывать это доверие на поле, сохранять стабильность и стремиться к новым вершинам.

Подобные слова Пепа Гвардиолы об узбекском футболисте — это очень значимо. Теперь для Хусанова начинается новый этап: на него смотрят не просто как на талант, а как на защитника, способного играть важную роль в системе «Манчестер Сити».