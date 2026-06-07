Один из самых сильных и тактически совершенных специалистов в истории мирового футбола, бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола известен не только своими тактическими схемами на зеленом поле, но и огромным интересом к другим видам спорта, особенно к гольфу, в свободное время. В недавнем интервью опытный испанский тренер искренне поделился своими мечтами о гольфе и рассказал, с какими легендами спортивного мира он хотел бы посоревноваться. Его уважение к известным спортсменам и миру гольфа стало неожиданной и интересной новостью для многих болельщиков.

Детали целей Гвардиолы и спортивных звезд, которые его вдохновляют, можно изложить следующим образом.

МЕЧТЫ ГВАРДИОЛЫ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Пеп хочет дышать одним воздухом с людьми, которые являются для него настоящими легендами и оставили неизгладимый след в мире спорта. С целями тренера вы можете ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

Спортсмены, служащие источником вдохновения Вид спорта и достигнутые статусы Мнение Гвардиолы о них и его желание Севе Бальестерос Легендарный испанский гольфист (умер в 2011 году). Его уникальная личность и неповторимый стиль игры всю жизнь сильно вдохновляли Пепа. Майкл Джордан Легендарная американская звезда баскетбола, символ мирового спорта. Слышал, что Джордан играет в гольф на очень высоком уровне и с большим мастерством, и хочет с ним посоревноваться. Нелли Корда Бывшая первая ракетка мира из США. Пеп постоянно следит за ее огромными успехами в спорте и был бы рад встретиться с ней на поле.

Слова известного тренера опубликовал для широкой публики популярный портал Sport.ес . Пеп Гвардиола также не скрывал, что ему еще предстоит много работать над собой и серьезно повышать свое мастерство в гольфе.

Новые грани гения на поле

Интерес такого неутомимого человека, как Пеп Гвардиола, уделяющего особое внимание каждой детали, к гольфу не случаен. Ведь гольф, как и футбол, требует высокой концентрации, хладнокровия и точных геометрических расчетов. Тренер продолжает черпать мотивацию у таких великих личностей и за пределами футбола.

Комментарий издания Замин: То, что Пеп Гвардиола, один из самых умных и успешных тренеров в мире футбола, с таким смирением восхищается другими спортивными легендами, действительно заслуживает уважения. Столкновение Майкла Джордана и Пепа Гвардиолы на поле для гольфа, несомненно, станет событием года не только в спорте, но и во всем мировом шоу-бизнесе. Выиграв все трофеи в футболе, Пеп теперь стремится к чемпионству и совершенству в гольфе. Это свидетельствует о том, что его страсть к победам и развитию никогда не угаснет. Надеемся, что Пеп скоро осуществит свою мечту, и нам удастся увидеть их совместные исторические фотографии с Джорданом и Гвардиолой!

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