«Истиклол» с узбекскими легионерами добился важной победы на выезде

·55·Спорт
«Истиклол» с узбекскими легионерами добился важной победы на выезде

Завершились очередные матчи 2-го тура в Западном регионе Элитной Лиги чемпионов АФК. В играх, прошедших 12 октября, иранский «Истиклол» (в котором выступают члены сборной Узбекистана Жалолиддин Машарипов и Рустам Ашурматов), одолел на выезде катарский клуб «Аль-Гарафа».

В параллельном матче клуб ОАЭ «Аль-Айн» оформил крупную победу в Ираке и продолжил лидировать.

Узбекистанцы в основе: успех «Истиклола» в Дохе

Иранский гранд вернулся из поездки в Катар с тремя важнейшими очками:

  • Наши легионеры на поле: Рустам Ашурматов и Жалолиддин Машарипов начали игру в основном составе с первых минут. Если Ашурматов надежно действовал в защитной линии, то Машарипов был заменен на 53-й минуте;

  • Голы и ход борьбы: На 37-й минуте Асани вывел «Истиклол» вперед, а игрок хозяев Сасси на 48-й минуте восстановил равновесие. Однако гол Гударзи на 60-й минуте принес тегеранскому клубу важную победу со счетом 1:2;

  • 100-процентный результат: Набрав 6 очков после двух туров, «Истиклол» занимает 2-е место в турнирной таблице. «Аль-Гарафа», не набравшая очков, остается на 13-й строчке.

«Аль-Айн» разгромил соперника в Ираке

Один из действующих авторитетных клубов ОАЭ «Аль-Айн» забил четыре безответных мяча в ворота иракской «Эйр Форс» на выезде, продемонстрировав свою гегемонию в соревновании:

  • Капитуляция в первом тайме: «Аль-Айн» решил судьбу матча уже в первые 45 минут. Каку (13), автогол Ар-Росана (18) и дубль Э. Рахими (23, 44) довели счет до крупного;

  • Гол престижа: Иракский клуб смог сократить отставание лишь на 89-й минуте благодаря голу Джавада — 1:4;

  • Турнирная таблица: Имея в активе 6 очков и лучшие показатели разницы мячей, «Аль-Айн» вышел в лидеры Западного региона. Оставшаяся без очков «Эйр Форс» опустилась на 16-е место.

Зарубежные клубы, за которые выступают узбекские футболисты в матчах Элитной ЛЧ, продолжают играть важную роль в борьбе за лидерство на континентальном уровне.

Элитная Лига чемпионов АФКИстиклолАль-ГарафаАль-Айн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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