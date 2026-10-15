Что ответил Жозе Моуринью на вопрос о давлении и «медовом месяце» в «Реале»?

Перед важным матчем против «Ромы» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, как водится, привлек к себе внимание своим фирменным юмором и ироничным выступлением. Диалог между португальским специалистом и польским журналистом, попытавшимся задать вопрос о давлении вокруг команды и «кризисе», стал самым ярким моментом пресс-конференции.

Моуринью одной фразой развеял слухи о «режиме выживания» в Мадриде.

«Информация до вас доходит в искаженном виде»: Полный диалог на пресс-конференции

Интересный вопрос-ответ на конференции прошел следующим образом:

Журналист: «Я из Польши, это довольно далеко от Испании, но, судя по доходящим до меня новостям, мадридский “Реал” сейчас в довольно сложном положении, все выглядит очень запутанно...»

Жозе Моуринью: «Вы из Польши, это очень далеко, информация до вас доходит в искаженном виде (смеется)».

Журналист: «Кажется, что сейчас в “Реале” включили режим выживания, словно “медовый месяц” подошел к концу».

Жозе Моуринью: «Медовый месяц?»

Журналист: «Я имею в виду, что медовый месяц — это…»

Жозе Моуринью: «Я прекрасно знаю, что означает фраза “медовый месяц”, но что именно вы имеете в виду?»

Журналист: «Теперь все ждут от вас только побед».

Жозе Моуринью: «Это и есть медовый месяц? (смеется)»

Журналист: «А что вы думаете?»

Жозе Моуринью: «Что вы хотите этим сказать?»

Журналист: «Ладно, задам вопрос проще: как вы себя чувствуете перед важным матчем?»

Жозе Моуринью: «Как всегда, отлично. Сплю спокойно, как ангел!»

Стиль «Спекиал Оне»: Мастерство принятия удара на себя

Эти ответы Жозе Моуринью в очередной раз продемонстрировали его «визитную карточку» в футбольном мире:

Психологическое превосходство: Португальский тренер считается непревзойденным мастером отвлечения излишнего давления от подопечных перед важными поединками и сосредоточения внимания медиа исключительно на себе;

Демонстрация спокойствия: Каковы бы ни были результаты команды или ситуация в составе, своей фразой «я сплю как ангел» он показал, что никакой паники нет и ситуация полностью под контролем;

Принципиальная встреча с «Ромой»: Римский клуб не чужой для Моуринью — ранее он работал у руля этой команды. Поэтому предстоящий матч против «Ромы» имеет для него особое значение не только с точки зрения турнирных очков, но и в плане личных принципов.

Спокойствие тренера на пресс-конференции и легкое настроение в споре с журналистом свидетельствуют о том, что мадридцы находятся на высоком психологическом уровне перед поездкой в Рим.